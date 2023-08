Veracruz: antes Policía podrida, ¿ahora peor?

Alexis Moreno tenía 23 años y sus familiares denuncian que lo mataron policías estatales de Veracruz. Según reporta Milenio, el estudiante de Enfermería falleció de un tiro por la espalda tras de que uniformados dispararan al auto en que viajaba luego de que éste no se detuviera cuando se lo ordenaron.

Esta muerte, ocurrida el miércoles en la madrugada, llega en un contexto en el que la Entidad gobernada (es un decir) por el morenista Cuitláhuac García padece un incremento de detenciones arbitrarias.

Animal Político publicó esta misma semana un reportaje sobre ese tema. Firmada por Andro Aguilar, la información expone que “a su llegada a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García endureció el código penal y abrió la puerta a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos”. Cito párrafos centrales de esa historia:

“Desde la administración de Javier Duarte, en la Entidad se creó el delito de ultrajes a la autoridad y ataques a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, a su llegada al Gobierno estatal, el morenista endureció las penas y potenció las detenciones policiales a través de los artículos 331 y 371, en un decreto publicado el 11 de marzo de 2021 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz.

“Antes de la llegada de Cuitláhuac García, el artículo 331 del Código Penal de Veracruz imponía de seis meses a dos años de prisión y una multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones.

“Con la reforma impulsada por García en 2021, se agregaron y se reformaron las agravantes a este delito.

“La reforma adicionó que se encarcelara de cinco a siete años de prisión cuando se realice por una o más personas armadas o ‘portando instrumentos peligrosos’”.

Con esos cambios, las detenciones pasaron de 49 en 2018 a 224 en 2021. Abogados y activistas, según publica Animal Político, alertan preocupantes ambigüedades de esta ley. Cito de nuevo a Animal:

“Los juristas advierten que la elevación de ultrajes a la autoridad como un delito grave a partir de la reforma impulsada por Cuitláhuac García derivó en una inercia en la que elementos policíacos tenían manga ancha para cometer abusos, lo que a su vez desencadenó en mayores extorsiones a ciudadanos ante la posibilidad de ser detenidos y puestos a disposición por ese delito”.

Por cierto, Animal Político también publicó esta semana cómo hay denuncias de que García usa el Poder Judicial en contra de adversarios.

Algo estaba podrido en Veracruz antes de la llegada de García a la gubernatura. Y por lo visto esa podredumbre no se ha corregido. Y la peor noticia de la alternancia veracruzana sería el haber perdido la oportunidad, e incumplido el deber, de corregir lo que ocurría ahí en tiempos de Javier Duarte, cuando -como Paris Martínez contó en podcast en Así Como Suena-, de cada diez casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuidos ocurridos en tiempos modernos en Veracruz, ocho sucedieron en los años del ex gobernador famoso por las empresas fantasma. Eso era lo que había que corregir, y no empoderar, en el nuevo Gobierno.

Alexis estaba de visita en Veracruz. Terminó sus estudios en Chetumal y pronto sería su graduación. El contexto en que ocurrió su muerte debe ser tomado en cuenta en la investigación de la misma. No fue un accidente, es una tragedia y una grave falla de la autoridad.