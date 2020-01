Velázquez con Mochis, Charros por Osuna

Sin sorpresas arrancaron los seriales de la Postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y en el primero de los cotejos de lo que podría llamarse la etapa de Cuartos de Final (pues al término de ella los equipos ganadores en cuatro de siete posibles juegos serán semifinalistas), se cumplieron los pronósticos en los cuatro frentes de batalla deportiva, ya que en el denominado Nuevo Estadio Yaquis de la antigua Cajeme los Yaquis de Ciudad Obregón se impusieron por paliza de 8-1 a los Sultanes de Monterrey; en el Estadio Sonora de la capital de esa Entidad los anfitriones Naranjeros de Hermosillo vencieron por blanqueada 9-0 a los Venados de Mazatlán, en tanto en su flamante estadio de la ciudad de Culiacán, los Tomateros doblegaron al son de 6-3 a los Caballeros Águila de Mexicali y en el estadio de la olonia Tepeyac en Zapopan, los Charros de Jalisco ganaron la batalla a los aguerridos Cañeros de Los Mochis, de ahí que en las cuatro series de la primera fase de Postemporada rumbo a la contienda final por el título de esta campaña 2019-2020 hicieron efectiva la ventaja por su condición de locales los conjuntos que culminaron ubicados en los primeros cuatro sitios del standing global.

Aunque no con poco esfuerzo, los albiazules vencieron 5-2 a los mochitecos y con ello se adelantaron en el primer serial de Postemporada en la lucha por el título. Impulsados por José Manuel “Manny” Rodríguez, Henry Urrutia, Gabriel Gutiérrez, Stephen Cardullo, Dariel Álvarez y Amadeo Zazueta entre los principales toleteros, los Charros batearon con eficacia para producir las rayitas del triunfo luciendo a la defensiva en momentos clave de la mano del pitcher abridor Austin Bibens-Dirkx, quien se mostró sólido y confiable maniatando a la batería de bateadores visitantes, secundado por la buena labor de los relevistas Linder Castro, Brennan Bernardino y el recién adquirido serpentinero proveniente de Algodoneros de Guasave, Dustin Crenshaw, sin dejar de advertir que por una decisión polémica del mánager Roberto Vizcarra Acosta al darle la bola para el cierre al novato pitcher zurdo Antonio Alemao Hernández, quien no pudo con el tercio y admitió un doblete al primer lanzamiento se generó una situación de efímera angustia, ya que al tomar la responsabilidad en la lomita el cerrador Rinher Cruz regaló un pasaporte y al ligar dos imparables recibió una carrera -herencia del novato tapatío- y propició la casa llena, siendo salvado por buenos lances de la sólida formación en el infielder de Charros.

Los albiazules buscan ganar los cuatro cotejos necesarios sea en casa o de visita a tierra mochiteca para hacer bueno el pronóstico y sepultar a los “siempre verdes” para avanzar a la Semifinal en busca de refrendar el título y convertirse en bicampeones.

Aunque Charros lució mejor que Cañeros en el primer desafío del serial, los visitantes no desmerecieron y mostraron que no serán presa fácil, siendo relevante que el piloto de los sinaloenses haya echado mano del pitcher estelar ligamayorista Héctor Velázquez Aguilar, quien habiendo gozado del respaldo de su equipo en la Gran Carpa con los Medias Rojas de Boston, participó durante la segunda vuelta en esta campaña de la LMP con los Mayos de Navojoa -su escuadra como pelotero del beisbol invernal mexicano-, y al no clasificar la Tribu del Mayo fue coptado por Cañeros en el Draft como refuerzo de lujo para enfrentar la Postemporada.

Y hablando de grandes peloteros que como Héctor Velázquez incrementan la calidad de la LMP, Charros sigue a la espera de que Astros de Houston autorice la intervención en Playoffs al pitcher cerrador José Roberto Osuna Quintero, al que los caporales activaron el 31 de diciembre y por ello estará quizá disponible para actuar respaldando a su novena en la Liga del Pacífico en algún encuentro de los que habrá en Los Mochis o si las acciones llegaren a continuar en Zapopan.

La directiva está confiando en que podrá contar con los servicios de Osuna y la prueba de ello es que dejó fuera del roster, en calidad de suplente, al valioso outfielder Enrique Osorio, lo cual no habrá sido un menoscabo infructuoso si se concreta la autorización para que el cerrador sinaloense venga a reforzar a Charros.

