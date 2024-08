¡Váyase a... Palenque!

Como buen populista, usando temas deliberados, intrascendentes y distractores -así como durante muchos años Donald Trump pregonó su teoría conspirativa de que Barak Obama no era norteamericano, que había nacido en Kenia, y que ahora cuestiona la identidad de Kamala Harris al preguntarse “¿es india o negra?”- hoy López Obrador habla de que en México “Hay mucho machismo y a algunos no les gusta” que una mujer esté a punto de convertirse en la primera presidenta en nuestro país. “Y aunque no les guste a los machines... al que no le guste que se vaya a... Palenque, Chiapas (donde tiene su rancho “La Chingada”)” y sonrió con beneplácito.

El comentario del inquilino de Palacio no tiene fundamento, porque hasta el momento no se tiene conocimiento de una corriente de opiniones o manejo de alguna campaña que se opongan o cuestionen la llegada de Claudia Sheinbaum por ser mujer. La cuestión es hablar, divagar y crear polémica, cuando ha quedado exhibido con la detención de capos mexicanos del narcotráfico por parte de autoridades de otro país; lo que es peor, que no le dijeron nada y hasta el momento lo tienen en ascuas.

Y para quedar más expuesto, los comentarios de AMLO se hicieron en el marco de su verborrea matutina donde se le abordaba sobre la violencia, enfrentamientos, ejecuciones y desplazados en Chiapas, donde para “quitarles” el pendiente a los chiapanecos y residentes de La Concordia, les dijo “Nada más decirles estoy pendiente, no me ha gustado lo que ha estado pasando últimamente. Ya estamos interviniendo”. Y luego salió con la simpleza o tontería de “Tenemos que buscar la unidad de nuestro pueblo, la gente mayor hay que hablar muchos con los jóvenes, que no se nos desintegran nuestras familias y nosotros vamos a seguir procurando que hay bienestar para que se consiga la paz, porque la paz es fruto de la justicia. Por eso tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia”.

Pero mientras hablaba de “machismo” y mandaba a la ching... a los que no les gusta que una mujer llegue a la presidencia (?), decía “estar muy al pendiente” de la violencia, que “no le gusta lo que está pasando” y que “hay que hablar con los jóvenes”, en Tamaulipas un enfrentamiento que duró casi dos horas dejó ocho muertos -cinco delincuentes, dos militares y un agente de la Guardia estatal- y en Sinaloa, en un combate entre militares y sicarios, dejó cinco civiles abatidos -entre otros incidentes del fin de semana-.

En los últimos días de su sexenio, con más de 184 mil muertes violentas, decenas de miles de desaparecidos, con nichos comerciales bajo el control y amenaza de la delincuencia -solo como ejemplo citemos lo que sucede en Nuevo Laredo- y lo único que dice López Obrador es “estoy pendiente, no me ha gustado”; después de casi seis años como Jefe de las Fuerzas Armadas salir con la barrabasada de “ya estamos interviniendo”, con la sandez de “hay que hablar con los jóvenes” o con la estupidez de “vamos a seguir procurando que se consiga la paz, porque la paz es fruto de la justicia”. Sabe que, ¡váyase a... Palenque!

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

