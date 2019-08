"Variaciones sobre la gordura"

La gordura como fenómeno se tiene que estudiar, los números respecto del porcentaje de quienes están en ese estado, los productos milagro ofrecen flacura eterna si uno consume sus productos, pero, como todas las clasificaciones son inexactas, por darles un ejemplo que a mi, en lugar de decirme gordo me podrían decir chaparro, porque si yo hubiera medido dos metros treinta centímetros estaría justo en mi peso.

Y como ahora por fortuna ya no estoy en edad de galanear, porque aunque ya rebaso de lejos la edad para recibir la viejo limosna, no me ha llegado porque como siempre estas engañando al señor presidente, diciendo que ya todos estamos recibiendo no es cierto y conozco a muchos veteranos que tampoco reciben, alguien se los debe estar carraceando.

Ahora que hay la tendencia a considerar que los piropos son agresivos y molestan a las chicas, doy gracias al Creador que siempre fui muy bruto para piropear y como aparte siempre fui tímido pues no se me daba, aunque en mi vida y en la mayoría jamás he tenido la intención de molestar.

Pero he encontrado que a una gran cantidad de mujeres les agradaría, que de eso debe tratarse, cuando les preguntes ¿si es que han adelgazado? Que hasta ahora no he sabido de ninguna que se moleste, porque estén o no gordas las mujeres en muchísimas ocasiones sienten que están gordas, aunque no lo estén.

Ahora que he visto una campaña que pretende tener como modelos a chicas que a otras les parecerían gordas y tal vez lleguen a hacer que pintores como Botero las pinten llenitas.

Un día estaba yo viendo, en casa, la película “una Eva y dos Adanes” donde salía, esplendida a mi juicio, Marilyn Monroe y entró mi hijo y se sentó a mirar la peli y me preguntó ¿y quién es esa gorda? Por lo que no resistí y le dije: perguetano, sal inmediatamente de aquí. Ahora que escribo esto me dieron ganas de volverla a ver.

Ahora que los sabios de este tiempo han inventado prácticamente todas las dietas que se le puedan ocurrir, hay dietas ricas en grasa, de puros carbohidratos, de verduras, de frutas, una vez alguno me dijo estaba haciendo una dieta en que nada más ingería refresco de cola y agua. A mi no me gustan las dietas, la gente pierde el sentido de conversación, solo hablan, antes de soltar el llanto, de cuanto han bajado.

Yo hice una vez una dieta, en idea es fácil, el cuerpo es una maquina y si le metes de más engordas, por lo que en consecuencia para bajar de peso deberás meterle menos combustible, esto es comida eso lo recuerdo con horror así que durante esos horribles días yo veía el diablo a puños, andaba de un genio de perros y de perros con hambre con decirles que cuando entonces pasaba frente a un taquero llorábamos yo y el taquero.

