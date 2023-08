"Vaquero" debe KO a Valdez

Emanuel "Vaquero" Navarrete tiene a su favor dos formidables ventajas, su talla y que se enfrentará a un adversario predecible, Oscar Valdez, quien usa el mismo molde acartonado de Saúl "Canelo" Alvarez, los conocimientos de su mejor esquina del mundo, guardia cerrada y contragolpes. Se enfrentan mañana sábado por el campeonato mundial súperpluma OMB, en poder del "Vaquero", en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Con ese activo a su favor, y con lo aprendido en su reciente encuentro, en el que por confianzudo lo sorprendió Liam Wilson, lo envío a la lona y por poco lo noquea, el nacido en San Juan Zitlaltepec, debe ganar por nocaut. El australiano en febrero, en el mismo escenario, Desert Diamond Arena, aprovechó su mejor estatura, alcance, y con temperamento equilibró su reducido palmarés, llegó a la gran pelea con 11-1 y 7 nocauts favorables, contra el 36-1 y 31 nocauts del híper favorito "Vaquero", quien tras el sustazo ajustó su maquinaria para ganar por nocaut. Wilson es un boxeador que no registra ni en la media tabla, le entró al quite tras conocerse que Oscar Valdez no disputaría el campeonato mundial súperpluma OMB que se encontraba vacante.

Valdez, originario de Nogales, Sonora, es ex olímpico, escuela de alta técnica que cambió por el estilo mexicano, así lo publicitan gente de boxeo en Estados Unidos, maneras rupestres, que es ir tras el adversario sin importar recibir castigo severo, el que deja secuelas. Lo practican muchos boxeadores estadounidenses descendientes de padres mexicanos. Por esos modos cavernícolas, a Oscar le quebraron el maxilar inferior, la quijada. Tiene velocidad, y pega, sin embargo, en esta división es de veras pequeño, otorga facilidades que lo hacen ver impotente, y no solo ante Shakur Stevenson, pelea en la que no vio una sola posibilidad, igual que su equina, la mejor del mundo, sino también con otros oponentes ante los que sufrió para igualar por su poca talla. Le ganó con demostración espectacular a Miguel Berchelt, pero el yucateco llegó esa noche del 20 de febrero de 2021, reducido casi a nada por las secuelas del COVID-19 que padeció en octubre de 2020, fue una imitación de boxeador, lo noqueó, y feo, triunfo con el que el sonorense sigue vendiendo su imagen, y mantiene ilusiones de repetirlo con "Vaquero".

El campeón mundial súperpluma OMB, no debe ir tras Valdez, la estrategia desde el primer gong es de boxeador calculador, mantenerlo a distancia, castigarlo, desesperarlo, y a partir del quinto episodio presentar su boxeo desparpajado, repertorio colmado de aciertos que lo tienen en boxeador espectacular. Y debe noquear, porque una decisión injusta no es descabellado imaginarla.

Emanuel "Vaquero" Navarrete, además, es producto más atractivo que Oscar Valdez.

"Vaquero", 1.70 metros de estatura y 1.83 metros de alcance. Valdez 1.66 metros de estatura y 1.68 metros de alcance... Y por ahí estaré atisbando.