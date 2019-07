Valiosas reflexiones del “Toro” Valenzuela

Si alguien tiene todas las credenciales para verter un juicio respecto a todo lo que envuelve el rey de los deportes, es sin duda “El Toro de Etchohuaquila”, Fernando Valenzuela Anguamea, quien ha expresado un valioso y sesudo veredicto al dictaminar que “en la actualidad el béisbol se basa más en el análisis de los números que en los fundamentos, por lo que se requiere recuperar el pitcheo cerebral”.

Según el merecidamente considerado mejor jugador mexicano de la historia en Grandes Ligas, el beisbol tiene que ser más cerebral, debiéndose pensar más en lo que es la esencia del mismo, el arte de pitchar. “Yo no me vería lanzando cinco entradas y 100 lanzamientos. El béisbol sigue igual, se juega diferente nada más, el beisbol no lo pueden cambiar, se cambia la forma de jugarse nada más. Ahora se trata en ocasiones de proteger más al jugador, de mantenerlo más fuerte o sano durante toda la temporada”, consideró.

“Lo que sí hemos visto que ya no hay la estrategia de antes, con toques de bola, robos de base, bateo y corrido, y todo eso se ha perdido. Bueno, no se ha perdido, sino que ya se dejó de jugar de esa forma. Ahora va más el batazo largo”, reconoció.

Para Valenzuela, los peloteros que ahora son motivo de mayores cuidados son los serpentineros, y como ejemplo citó el que en el beisbol moderno al haber tirado los monticulistas alrededor de 100 lanzamientos son relevados para cuidarles su brazo, a diferencia de los pitchers de su época, que era usual pudieran llegar sin problema a desempeñarse en la lomita las nueve entradas, siendo quizá ocasional y no estratégico el deber utilizar un relevista y hasta un taponero.

“Se utilizan muchos números ahora, estadísticas, entonces si vemos cómo se les juega a los contrarios, si hay un bateador zurdo, se juega del lado derecho”, criticó.

“Todo es por la estadística, lo que arrojan las computadoras, cómo el jugador batea, los pitchers cómo lanzan, eso se ha dejado en manos de lo que es cibernética”, agregó en alusión al concepto de sabermetría, hoy día tan arraigado en el beisbol.

Al referirse al beisbol mexicano, señaló que las organizaciones tratan de darle oportunidad al joven, y es ahí donde puede forjarse un mejor futuro. “Siempre se busca darle la oportunidad a los jóvenes, nunca vas a saber si tiene talento si no le das una oportunidad. Lo que necesita el jugador joven es una mayor competencia”, dijo.

Lo señalado por Valenzuela cobra más relevancia en el marco de la polémica que se ha venido generando en relación a si en Grandes Ligas hay actualmente una estrategia tendiente a buscar que existan más anotaciones a través de los grandes batazos en aras de prohijar más espectáculo, que sea mayor como atractivo para la nueva fanaticada y en interés de amainar la duración de los cotejos y ofrecer jugadas ofensivas más espectaculares para el fanático moderno que usa cada vez más los medios y redes digitales, sumándose pues a la polémica sobre la posible modificación que haya sufrido la pelota a fin de que vuele más y se mueva más rápido.

