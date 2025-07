Va a demandar... ¡No le mueva Presidenta!

La exoneración en México del exsecretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos -14 de enero de 2021- después de que fue regresado a nuestro país desde Estados Unidos, donde fue detenido y acusado por la Administración de Control de Drogas (DEA) por proteger a organizaciones criminales, ha regresado al primer plano del tema de conversación en la relación bilateral después de que el abogado -Jeffrey Lichtman- de Ovidio Guzmán reviviera el tema al denunciar el proteccionismo oficial del gobierno mexicano hacia militar y de paso involucrar a la presidenta Claudia Sheinbaum al denunciar “que actúa más como el brazo de las relaciones públicas de una organización narcotraficante que como a líder honesta que merece el pueblo mexicano”. La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue que las declaraciones “son irrespetuosas totalmente a la institución presidencial. Nosotros no establecemos relaciones ni contubernios con nadie”.

Ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que “Primero, no voy a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante”, cuando al contestarle desde la primera ocasión ya lo estaba estableciendo y lo está ampliando más aún con las acciones que anunció. “Segundo, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar -la acusación-, a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, es importante que la Fiscalía aclare todo este tema… Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera, con el entonces presidente López Obrador. Entonces, tiene que aclararse todo este tema porque es muy claro que hubo inocencia”.

La acción en contra del abogado Lichtman puede proceder, pero será un muy largo proceso judicial que no va a llevar a ningún lado, pero por el contrario, “mover el avispero” de las supuestas pruebas que hay en contra del General Cienfuegos puede provocar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la DEA -sobre todo ahora qué hay tantos narcotraficantes a punto de “cantar”-, pueda indagar más o divulgarlas y entonces sí, lo que era un tema aparentemente “muerto” sea revivido y traiga otras consecuencias.

Aunque, a decir verdad, la valentía de la presidenta de estar dispuesta a entablar demandas e ir hasta las últimas consecuencias, puede ser una señal de que ella no tiene “cola que le pisen”. Pero en un momento tan difícil de la relación bilateral establecer pleitos laterales, puede ser catastrófico en muchos sentidos. Mejor, ¡No le mueva Presidenta!

Usted, ¿qué opina?