Urge renovación en la Confederación beisbolera del Caribe

Son ya demasiados los años que lleva al frente de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) el abogado dominicano Juan Domingo Puello Herrera, quien desde 1991 es el comisionado de la organización, por lo que hay aguas moviéndose en sentido contrario en cuanto a su posible reelección. Lo cierto es que hay opiniones dividas y prácticamente un empate entre las Ligas que conforman esta comunidad beisbolera, la más importante de Latinoamérica, por lo que aún es de pronóstico reservado la continuidad de este personaje que acumula ocho periodos seguidos como máximo jerarca de la Confederación y que de lograr su permanencia sumaría 32 años al frente de dicha instancia.

Sin menoscabo de reconocer los alcances y logros de la gestión del dominicano al frente de la CBPC, lo cierto es que resulta notoria la necesidad de un cambio y hay varios personajes mexicanos, dominicanos o puertorriqueños con el perfil idóneo para reemplazar a Puello al frente de la CBPC e incluso algunos venezolanos, aunque en este momento se les dificulte por los severos problemas sociales y políticos que aquejan a su país.

En realidad, sobran los candidateables a dicho cargo. Por ejemplo, hay la pretensión de parte de México, la unidad de los ocho equipos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) de provocar un cambio, y aunque aún no hay algo formal en cuanto a una candidatura específica, esto podría formalizarse en los próximos días, e incluso hay voces que proponen al propio Presidente de la LMP, el avezado sonorense Omar Canizales Soto, o algún otro experimentado líder beisbolero mexicano conocedor de los entresijos del Rey de los Deportes y con experiencia exitosa en manejo de organizaciones deportivas.

Lo cierto es que el 12 de mayo se celebrará en San Juan Puerto Rico la asamblea en la que se analizará, evaluará y votará la permanencia o remoción de Juan Antonio Puello, y es sabido que las Ligas invernales de México y República Dominicana están unidas pidiendo su salida, en tanto Venezuela y últimamente Puerto Rico se han manifestado por su continuidad.

Si bien existe el reconocimiento a las tareas y logros del abogado, se hace necesario un cambio ante una permanencia tan larga y que ha tenido tropiezos significativos acentuados a partir del último año cuando hubo un manejo no muy adecuado para llevar a cabo la edición 31 de la Serie del Caribe que, recordemos, por segundo año consecutivo no se pudo efectuar en Venezuela; habiendo entrado al quite en 2018 los Charros de Jalisco celebrándose el evento con éxito en la organización y promoción, mas ocurriendo reclamos por lo sucedido este año, que se realizó el serial en Panamá al haberse dejado a último momento la decisión para el cambio de sede, resultando un evento mediano a nivel de comercialización con el estadio a la mitad de su capacidad y generándose inconformidad por el polémico formato de competencia del torneo, calificado de inadecuado y poco atractivo.

La moneda está en el aire, ya que de no haber mayoría absoluta de votos a favor de algún candidato por las Ligas nacionales integrantes de la CBPC, puede haber elección aun existiendo empate, contabilizando para desequilibrar el voto del presidente, y ante la amplia posibilidad de que exista una igualdad en la votación, se estaría buscando convencer al señor Puello para que no contienda, toda vez que en ese supuesto, sería él quien definiera la votación con su voto, lo que implicaría una situación más que compleja, vergonzosa.

La idea es evitar una ruptura o confrontación al seno de la máxima organización beisbolera profesional de Latinoamérica y que exista un jerarca con pleno respaldo, de ahí que lo mejor es desear se produzca diálogo fructífero y surja concertación positiva para lograr una renovación fortalecedora del beisbol latinoamericano más allá del interés del actual comisionado o de grupos en específico. ¡Ojalá!.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1