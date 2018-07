Hace un tiempo estuve totalmente convencido de la necesidad de una nueva constitución para nuestro país. ¿La razón? El injustificado estancamiento por años de las llamadas reformas estructurales donde el PRI como más adelante lo demostraría, las frenó por conveniencia política a pesar de estar de acuerdo con ellas. Pensaba: solo un giro hacia un sistema semipresidencial o semiparlamentario podría desatorarlas vía nueva Carta Magna. Me equivoqué. Luego llegaría el PRI y el Presidente Peña lograría concretar casi todas las reformas al amparo del llamado Pacto por México.

Paradójicamente es ahora el nuevo partido cuasi hegemónico (MORENA) quien puede revertirlas -además de a través la modificación constitucional-, planteando como ya lo han hecho algunos de sus más reconocidos integrantes, la elaboración de una nueva constitución, para así materializar la ya tan cacareada “cuarta transformación”.

La elaboración de un nuevo texto constitucional es sumamente arriesgada. Se puede incurrir en errores carísimos, tal como ocurrió en Venezuela al inicio del chavismo con su nueva constitución, de donde partieron hacia el desastre económico y político de hoy en día, al limitar desde ahí al ciudadano y no a la autoridad. También no sobra echarle un ojo a la exótica nueva constitución de la CDMX para observar los despropósitos a donde se puede llegar.

Para no caer en esos abusos y locuras, se deben cumplir algunos requisitos. A decir de Javier Pérez Royo (Curso de Derecho Constitucional) son los siguientes: “1° Afirmación inequívoca del nuevo principio de legitimidad. Si el poder constituyente tiene que ser ejercido es porque el antiguo orden político y jurídico de la comunidad ha dejado de ser legítimo y bajo él resulta imposible la convivencia pacífica de los ciudadanos. Es esencial que en el proceso se indique con claridad hacia dónde se quiere ir. 2° Establecimiento de un sistema de libertades públicas que permita la participación política de todos los ciudadanos así como el enfrentamiento entre los diferentes proyectos de ordenación futura del Estado que puedan existir en la sociedad, de tal manera que los ciudadanos puedan optar por unos u otros. 3° Promulgación de una legislación electoral que permita la formación de una Asamblea Constituyente libremente elegida. Obviamente dicha legislación tiene que garantizar que las elecciones serán libres, competidas y limpias, es decir, que no se producirá una falsificación de la manifestación de voluntad de los electores. 4° Constitución de la Asamblea Constituyente y elaboración parlamentaria de la Constitución. Tiene que hacerse a través de un procedimiento público y contradictorio que permita contrastar ante la opinión pública, en la forma de textos articulados, los distintos proyectos constitucionales que se habían ofertado políticamente al país en las elecciones constituyentes. 5° Ratificación popular en referéndum. Los ciudadanos deben poder pronunciarse sobre la interpretación parlamentaria de la voluntad constituyente manifestada por ellos en las urnas, ratificando o no el proyecto de constitución aprobado por la Asamblea Constituyente.”

Si la ruta va por ahí ¿Estará dispuesto el lopezobradorismo a cumplir con estos requisitos? Por su carácter autoritario, no lo creo. La impondrían. Pero de entrada, ¿se justifica una nueva constitución? ¿El antiguo orden político y jurídico de la comunidad ha dejado de ser legítimo y resulta imposible la convivencia pacífica de los ciudadanos bajo su vigencia? Mi opinión es no. No hemos llegado a ese extremo.

Eso no significa que la actual constitución me encante. Todo lo contrario. Es necesario hacerla menos obesa, más funcional, mejor escrita, menos ambigua y más didáctica. Pero ese es otro cuento.

