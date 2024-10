Cuando muchos lamentaban que en el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum prácticamente no figuran los jaliscienses y apenas Sergio Graf alcanzó a entrar como titular de la Comisión Nacional Forestal, sorprendió la diputada federal Merylin Gómez Pozos, que con el aval de la Presidenta del país y el respaldo de Ricardo Monreal será la próxima presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Tremendo cargo para una jalisciense en un contexto controlado por políticos morenistas de Ciudad de México y del “grupo Tabasco”. Merylin Gómez Pozos tuvo además, un guiño positivo para Guadalajara: adelantó que está lista para iniciar diálogo con la presidenta municipal Verónica Delgadillo y revisar cómo pueden, juntas, atraer más recursos económicos para la ciudad desde el diseño mismo del Presupuesto 2025.



* * *



¿Y para cuándo las carreteras? Desde hace meses se insiste en que se necesitan mínimo, mínimo... ocho mil millones de pesos para un programa de restauración de la red de carreteras federales en Jalisco. El gobernador del Estado presumió que se había reunido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para “empujar” esta solicitud pero no consiguió ni siquiera que AMLO viniera a ver las primeras pruebas de trenes en la Línea 4. Pues mire usted cómo son las cosas: quien sí podrá intervenir para que se destine una partida para las carreteras en el presupuesto federal, aunque sea para el año entrante, es justo Merylin Gómez Pozos, desde la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja. De hecho, asegura que se lo encargó la presidenta Claudia Sheinbaum: “No me dejes que lo olvide, es un compromiso de campaña”. ¡Sí, que le insista!



* * *



Y hablando de morenistas, muy ingratos han sido con el exdiputado federal Hamlet García Almaguer. Conocido como uno de los más capaces en la defensa legal de las reformas impulsadas desde la presidencia, a Hamlet lo dejó solo y sin cargos el ex presidente de Morena, Mario Delgado. Cómo no tuvo chance de competir en las elecciones, le dijeron que podía recibir una oportunidad en el gabinete de Claudia Sheinbaum, pero llegó como encargada de asesoría jurídica Ernestina Godoy y para el jalisciense no hubo ni las buenas tardes. Ahora anda a la espera de que alguien se compadezca y le den alguna chamba. Así es la rueda de la fortuna política.