Un vergonzoso pero fiel retrato

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental dedicada a dar voz a las víctimas y testigos de la corrupción. Tiene presencia en más de 100 países, su secretariado ejecutivo está en Berlín, y está dedicada a realizar estudios y análisis, así como mediciones con criterios y parámetros confiables, sobre empresas, países y gobiernos para conocer los niveles de la corrupción en el ámbito mundial. Su objetivo a través de la concientización es: erradicar la corrupción.

Su trabajo independiente inició en 1993, incluye a la sociedad civil y es apartidista. Lleva a cabo convenciones internacionales anti corrupción; impulsa la ubicación y procesamiento de líderes corruptos, contabiliza su riqueza ganada de manera ilícita; busca que las elecciones democráticas sean llevadas a cabo con limpieza; y pugna por eliminar la corrupción de empresas transnacionales.

Y esta información es importante para saber quién es el organismo que en su Informe 2017, señala que México, por sus muchas muestras de corrupción unida a la impunidad, se sitúa en el sitio 135 de 180 lugares, sólo rebasado en peores niveles por Honduras, Bangladesh, Somalia y Venezuela.

Pero el trabajo de Transparencia Internacional también presenta cómo la voluntad política, unida al compromiso de erradicar la corrupción de los ciudadanos, los gobiernos, y desde luego, las empresas, pueden hacer importantes avances, como los vistos en países como Uruguay, Chile o Costa Rica, para tomar ejemplos de América Latina.

Es decir, la tarea de combatir la corrupción no es misión imposible. Pero en esos países a la corrupción localizada le sigue un ejemplar castigo, no la impunidad, como acontece en México, y esta es la enorme diferencia. Porque si bien la condición humana puede caer en tentaciones, le corresponde al Estado investigar y sancionar los actos de corrupción, sea quien sea el ejecutor, como una de sus ineludibles tareas.

Pero la corrupción en México no se queda en los dineros…ahora los partidos políticos están inaugurando otro tipo de corruptela y es el de postular ‘ganchos artísticos’ para puestos de elección popular. No importa si los ´simpáticos´ personajes no tienen la capacidad para enfrentar los graves problemas del país: hay que engatusar al electorado para llegar al poder.

Corrupción en todos los ámbitos, lo más reciente es revelado por la Auditoría Superior de la Federación y atañe a Rosario Robles, alta funcionaria en varios puestos de este sexenio, por manejos fuera de orden que podrían dar cabida a una operación de millones para escabullirlos. Empresas fantasma, 126, y la consecuente triangulación de recursos en un desvío que llegaría a mil 312 millones de pesos. Baste recordar que a su salida de Sedesol el actual candidato Meade tuvo que suspender a 460 servidores públicos por irregularidades.

Así, la rapiña está desatada, aún con los recursos destinados a mitigar los graves daños de los sismos. Tarjetas clonadas, censos de damnificados duplicados, diputados presionando para quedarse con los recursos que les representaría el fondo de reconstrucción en la Ciudad de México. O el caso Oderbrech, en el que, para asombro de muchos, pero siguiendo la línea de impunidad en México, no se tienen responsables, menos culpables.

Por ello el Informe de Transparencia Internacional es importante, porque la presente administración, luego el PRI, tienen una última oportunidad para sanar su talón de Aquiles: la creciente corrupción. Un importante informe que confirma lo que los mexicanos sabemos: en este país, en este sexenio, la corrupción galopa desbocada a lomo del caballo de la impunidad.