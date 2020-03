Un salvavidas

Sin dudar del compromiso humanitario del señor gobernador, hay que advertir que la presente epidemia del coronavirus ha venido a ser un verdadero salvavidas para un sexenio errático que a estas alturas de su inicio no ha dado resultados en un tema crucial, la seguridad de las personas y de sus bienes, pero tampoco en muchos otros campos propios de su acción. Sin duda que pesa sobre su conciencia el estrepitoso fracaso de la administración ante la pasada epidemia del dengue que afectó la vida de tantas personas y a otras las privó de ella.

La emergencia epidemiológica ha servido igualmente para tapar el vergonzoso operativo que costó la vida de dos policías y seis civiles, sin que se haya logrado detener a un solo delincuente, pese al aparatoso despliegue de la fuerza pública.

Ojalá y esta pandemia se enfrente con verdadero profesionalismo, al margen de la lucha política que se da entre el gobernador y el Presidente de la República, pues la salud y la vida de las personas no pueden ser manipuladas para satisfacer otros fines.

ATALAYA

Populismo, riesgo para la democracia

El populismo está convertido en un cáncer casi incurable en la mayoría de las sociedades, tanto occidentales como en Asia. Bajo el pretexto de las consultas populares y a las bases de partidos políticos y estamentos sociales, los mitos populistas y la pulverización de las opiniones se convierten en instrumentos inmanejables para los responsables y dificultan grandemente la capacidad de decidir y de implementar políticas sensatas y viables.

En general, los partidos de las democracias más avanzadas han instrumentalizado las elecciones primarias, para la elección de sus líderes y sus posibles candidatos a cargos públicos, como un medio más democratizado, pero no deja de ser una afiliación de quienes participan en ellas como votantes que posiblemente sea circunstancial y no por identificación ideológica con los postulados de los partidos

De ahí el riesgo, como sucedió en EU ahora con Trump, que un arribista y escalador social y político se apoderó de la estructura del Partido Republicano, convirtiendo a sus representantes en vergonzantes y cínicos apoyadores, y ahora lo manipula como un instrumento de su propiedad exclusiva y para sus personales intereses y ambiciones.

Ello ha conllevado un deterioro de la legitimación e identidad de los partidos y ahí se aprovecha el populismo demagógico para manipular el desencanto de los tradicionales miembros de los partidos políticos, llevando agua a su molino y destruyendo la necesaria estructuración de la función política electoral y la selección de funcionarios capaces y realistas, como ha sucedido en España desde 2011, donde esos movimientos cuestionaron frontalmente el papel de los partidos tradicionales como canales de representación de los intereses de la ciudadanía. Éste es el gran riesgo de las democracias en esta nueva era del despertar de los espíritus olvidados de la política tradicional.

por Sergio López Rivera

FILOSOFÍA COTIDIANA

Doña Lou

Doña Lou, Lourdes Ferrer Covarrubias, amiga y mujer extraordinaria; gran promotora de eventos, enamorada de Jalisco, muy especialmente del Puerto de Vallarta. Sobreviviente aferrada y tenaz –hace más de una década– de un tremendo accidente por falla vehicular en uno de sus innumerables recorridos carreteros, entre el puerto turístico y Guadalajara, nos tuvo en vilo a sus amigos durante semanas, pero volvió a la circulación, como verdadero milagro, y aún tuvo la entereza de demostrarnos que había Lourdes para rato. Finalmente, se nos adelantó en el camino de la vida, hace un poco más de tres meses; seguramente siguiendo la huella de todo un caballero de la política y el arte de gobernar, don Guillermo Cosío Vidaurri; también, de nuestra compartida admiración y respeto.

Hará unas semanas que nuestra mutua y bella amiga, Gabi Barrios –en una de nuestras, siempre gratas charlas telefónicas, pues no he logrado hacerla venir a La Paz de Sudcalifornia– me reclamaba el no haber escrito algo que nos pintase un breve bosquejo, de la vida de esta querida dama, fuera de serie, cuya obstinada excelencia laboral la lució siempre, como su rúbrica y huella de distinción... Desde entonces decidí dejar tal encomienda para estas fechas dado que el 18 de marzo –muy petrolera– era su cumpleaños y generalmente nos localizábamos de donde anduviésemos. Así que –a manera de despedida terrenal– tomemos estas líneas, como mi saludo anual de tan venturoso natalicio, aunque ahora, epistolar.

La conocí trabajando, yo para Grupo Modelo, y ella como organizadora externa de los principales eventos en la región. La recuerdo especialmente de su entusiasmo y pulcritud en la inauguración de la distribuidora Estrella del grupo, en su amado Puerto Vallarta. ¡Mención honorífica! –al modo– su excelente desempeño.

Otro evento, auténticamente espectacular, rubricado por ella; colaborando ya para Cruz Roja Mexicana, el magnífico concierto de Raúl di Blasio, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Noche y acontecimiento, inolvidables.

Su departamento en Vallarta, en un piso elevado, era su orgullo muy personal de doña Lou. Tuvimos oportunidad de conocerlo cuando la organización de una convención estatal de Cruz Roja por aquellos lares. Ubicado en un edificio “convenientemente perdido” entre la exuberante vegetación del lugar, la vista del mar –al correr simplemente la cortina– en uno de sus ventanales de firme cristal, de piso a techo y de pared a pared, sin marco alguno aparente, es realmente, de an-to-lo-gía.

Doña Lou, dondequiera que te encuentres, resérvanos un lugarcito y ve preparando, por favor, la fiesta espléndida para nuestro reencuentro –aunque, como bien dice Gabi, no tenemos prisa–. Te mandan saludos, “El Flaco” Chávez, Humberto, Luis Antonio… (Seguramente también, Luis Reyes Brambila) e innumerables amigos más, tanto tapatíos como vallartenses. Con todos aquellos que se vayan sumando tras estas líneas y, sin duda alguna, será larga la fila de innumerables partes de México y buena parte del mundo.

por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Infraestructura

Este concepto propuesto para el desarrollo social se encuentra en constante cambio, en buena parte por la tecnología contemporánea imparable minuto a minuto en todo el mundo.

Ya no es solamente por el aprecio a costo, sino a su beneficio real para el individuo cuyas acciones le aporten satisfacción a necesidades propias y de la población, tanto cercana como a la del país. El caso presente son las vías de insumos, comunicación y transporte para la región Sureste, que deben superar inconvenientes y forjar auténtico beneficio.

Debemos aceptar como principio el diálogo, garantizar la participación de la sociedad en la vida pública, respetar los derechos humanos básicos con las fórmulas de democratización insertas en la Constitución.

El soporte principal es la educación, ahora requirente de la computadora, en la mayoría con adaptación en el teléfono celular como herramienta imprescindible de comunicación, pero no real contribuyente al nivel educativo y en muchos casos sólo distractor. Éste es sólo un breve apunte con el iniciar y contribuir al complejo índice de una efectiva infraestructura.

Dios nos guarde de la discordia

por Carlos Cortés Vázquez