Un rector muy exitoso 

Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, se acaba de anotar un 10, ya que junto a nuestro gobernador, han acordado algo histórico para la educación en nuestro Estado, que fue la aprobación del presupuesto constitucional para la Universidad, que consiste en destinar el 5 por ciento del presupuesto estatal a esa Casa de Estudios, acuerdo que por unanimidad aprobó el Congreso del Estado, pasando a que avalaran la resolución la mayoría de los 125 municipios del Estado, lo que ya se consiguió.

Esto se logró gracias a la buena relación que existe ya entre la Universidad de Guadalajara con el Gobierno del Estado, en gran medida al rector Ricardo Villanueva, que ha sabido reconstruir la relación de la Universidad con el Gobierno, ya que no existía buena relación.

Debemos recordar que Raúl Padilla fue quien puso los cimientos para esta negociación y para la consolidación de la autonomía financiera de la Universidad por la que tanto luchó, que hoy se logra, ya que después de su muerte se retomó el asunto del presupuesto para la Universidad, que Raúl cambió en 30 años más que en los 200 años de vida de la Universidad; no dejamos de reconocer que ha sido una de las mentes más brillantes de nuestro Estado y que supo poner a la UdeG en el gran lugar que hoy se encuentra con uno de sus grandes logros como fue la regionalización de la Casa de Estudios.

Gracias a la aprobación del presupuesto constitucional, éste se convierte en política de Estado y servirá para mejorar la educación media y superior en Jalisco para toda la vida, sin tener que estar ya negociando por el presupuesto anualmente, lo que dejaría a la Universidad libre de politizar las decisiones del Gobierno como pueden ser el cambio climático, agua etc., y ya no tener que luchar por el presupuesto.

Por lo pronto esto servirá para crecer la matricula e incrementar la admisión a más de un 50%, incrementar y capacitar al personal docente, abatir los rezagos que existen, concluir y consolidar los cuatro Centros Universitarios que están en proceso, Chapala, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, así como desarrollar otros nuevos y varias preparatorias.

Con esto se logra la autonomía financiera de la Universidad y acerca la educación a más jaliscienses, innovando el concepto y colocando a Jalisco en el primer Estado que hace esta aprobación del presupuesto constitucional, decidiendo que tamaño de Universidad quiere tener.

Además, con este presupuesto se podrá terminar el Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, el cual ya presenta gran avance, pero que desgraciadamente se suspendió ya que el recurso que se necesitaba para su conclusión fue destinado al Hospital Civil de Oriente ubicado en Tonalá, también se podría destinar a becas de posgrado universitario, convirtiendo a nuestro Estado en el primero en ofrecer educación gratuita desde primaria hasta posgrado.

Por toda la labor lograda por el rector Ricardo Villanueva, no es de extrañarse que obtuvo el primer lugar nacional en ranking de desempeño, de la revista C&E (Campaigns & Elections) México, la que evalúa el trabajo de 35 Rectores de Universidades públicas de los Estados de la República, quedando por encima de los rectores de la UNAM, del Politécnico Nacional y de la U de Nuevo León.

Sabemos que el rector Villanueva decidió no ser candidato a la gubernatura ni a la alcaldía de Guadalajara, para no distraerse de su fin inmediato que fue conseguir el presupuesto constitucional, pero no descarta la posibilidad de que en el futuro lo veamos como un gran protagonista de la política de nuestro Estado y poder competir en futuras elecciones.

Debemos admitir que Ricardo Villanueva, además de ser un muy buen rector, es un ciudadano ejemplar y recordamos sus palabras después de lograr el acuerdo con el gobernador:

“Hoy ganó la educación, ganaron los sueños de miles de jóvenes y ganó Jalisco”.