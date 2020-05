Un país y un estado de a mentiritas

“En los países y épocas en que la comunicación se ve impedida, pronto todas las demás libertades se marchitan. La discusión muere por inanición, la ignorancia de la opinión de los demás se convierte en rampante, las opiniones impuestas triunfan”

Primo Levi

Uno de los peores distintivos y “armas” de los vividores de la política –que no políticos- es la mentira, y de acuerdo con su léxico, existen mentiritas piadosas para no perturbar al pueblo pen…sante, y mentirotas de campaña electoral y de Gobierno, “por el bien de la patria”, dicen ellos. El caso es que entre tanta mentira, ya no sabe uno ni qué hacer en medio de una irrealidad cada vez más complicada y ante un futuro tan incierto como lo es la vida misma.

El mundo al revés se quedó corto

Desde muy temprano y durante el día vemos, escuchamos y sufrimos de estos ejemplos y contradicciones en muchos sentidos: salgan a la calle y apoyen a los micro empresarios –el que tenga con qué-; en los últimos sexenios se ha tenido un pésimo crecimiento económico (crítica en campaña); el crecimiento no lo es todo (cuando son Gobierno).

Se autonombran republicanos apegados a derecho cuando les conviene, y cuando no, buscan quitar a los diputados sus funciones –en las que hay dinero de por medio, claro- para dárselas al Presidente.

Abrazos y no balazos…mientras que millones de mexicanos se debaten entre el dilema que implica salir de casa a buscar el sustento familiar o quedarse en casa para protegerse y no contagiar a otros del coronavirus, legisladores de Morena y sus aliados aprueban ley de inmunidad para primo-delincuentes y otros, a iniciativa de López Obrador (¡ya ven que sí cumple sus promesas y/o compromisos de campaña, con taquiza de por medio y vaya usted a saber cuánto más!), pero lo que se ve no se pregunta. Inmunidad, que en el lenguaje coloquial es un sinónimo muy cercano a impunidad, con la que se está dejando la puerta abierta a quienes han delinquido impúdicamente, y al mismo tiempo se reprime y hasta se castiga al que necesita trabajar para poder comer y llevar el sustento a su familia.

En su economía –la de los pseudopolíticos-, con un criterio demandan austeridad, con otro se autorizan compra de seguros de vida, reciben atractivos aguinaldos por adelantado y, por si fuera poco, realizan múltiples y lucrativos negocios de compras a sobreprecio y sin licitar.

APUNTE

Lo único real, es que con independencia de raza, cultura, tipo de Gobierno y posibilidades, hay una gran mayoría de gente que está muerta de miedo ante un doble escenario, ambos de muerte. O morir a causa de la enfermedad producida por el coronavirus, o pasar a mejor vida por inanición, por falta de alimentos pues.