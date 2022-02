Un país hipnotizado por un solo hombre

Los fragmentos que a continuación transcribimos pueden ser solo una coincidencia o mera casualidad. Es parte de una entrevista entre un director de una encuestadora y un periodista.

El encuestador pregunta, ¿Usted ve tensión en las calles?

La respuesta es que “la calle está calmada”, pero por la falta de dinero hay inconformidad y una protesta silenciosa. Se agrega que el presidente “aún goza de la confianza del pueblo”, y que solo una élite de los ciudadanos piensa que el país se esté metiendo en la cueva de una dictadura.

Al penetrar más en los temas, se agrega que el presidente “no ahorra ninguna crítica respecto al populismo. El presidente ataca a la prensa en forma sistemática. Utiliza un lenguaje de odio contra los partidos y las elites que conectan perfectamente…”. Y piensa el presidente que “debe de estar un año o dos más en el poder, para limpiar el sistema”.

Se menciona que el presidente llegó al poder gracias a un rotundo porcentaje de votos que le dieron el sí, presentándose en su campaña “como un hombre íntegro”, abogando por regenerar el sistema para devolver la democracia al pueblo y combatir la corrupción. “Sin embargo, había un obstáculo para abordar esa tarea hercúlea: los poderes estaban limitados, por lo que decidió romper algunas ataduras legales para tomar medidas excepcionales” y fuera de la comun.

En el relato de las preguntas y las respuestas se habla de que el presidente ha logrado convertirse en un hombre fuerte, sobre todo con el apoyo de gran parte de la población, pero no de muchos sectores influyentes de la sociedad. “Ustedes los occidentales, no pueden comprenderlo porque creen en las instituciones. Ustedes se llevaron las manos a la cabeza y pensaron que esto iba a ser una dictadura…sabíamos que el sistema estaba podrido”.

El panorama que se veía era como una situación “insostenible”, con una coalición que se enfrentaba al presidente, agravando las condiciones con los efectos de pandemia, con miles de muertos todos los días y fallidas prácticas y protocolos en la manera de enfrentar la crisis y poner en marcha una buena campaña de vacunación.

Llegó el momento en que los allegados al presidente habían “colonizado” todos los sectores de la administración, llegando a tener el control formal de todos los poderes en sus manos, “pero en realidad no controla la justicia, ni los medios ni la administración”.

Se agrega en las respuestas que las libertades son importantes, pero no lo es todo. La gente continúa expresándose libremente. Sin embargo, sus condiciones sociales económicas se han degradado mucho”.

Los países más influyentes del mundo, surge en la conversación entre el encuestador y el periodista, “han expresado en varias ocasiones su preocupación por el estado de la democracia”, pero el presidente “sigue su hoja de ruta hacia un nuevo régimen refrendado por un referéndum…”.

Y uno de los aspectos más preocupantes, que es que “oposición está fragmentada”, lo que impide un bloque más sólido políticamente para hacer frente a la situación.

Y se acota en el artículo que “en las calles…es fácil encontrar a alguien que acusa...de los grandes males que padece el país”.

Y en algunas conclusiones de la entrevista se habla que la llegada del presidente fue un hipotético ‘golpe de estado’. “No hay democracia en el mundo con el Parlamento cerrado. ¿Que un golpe sea apoyado por el pueblo lo convierte en legítimo?. La mayoría de los golpes se hacen con el apoyo del pueblo”.

Los fragmentos anteriores corresponden a una entrevista publicada el sábado pasado por el periodico español El País -bajo el título: ‘Un país hipnotizado por un solo hombre’- entre Hassen Zargouni, director de Sigma, la principal empresa tunecina de encuestas, con un periodista de la capital de Túnez, hablando sobre la manera en que el presidente Kais Said llegó al poder y el ambiente que se vive en ese país del norte de África.

No sé porqué esta entrevista me transportó a lo que sucede, no en África, sino en América, con un país que colinda al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala. ¿Usted, qué opina?

