Un general levanta fuerte la mano

Para Juanpi

Es muy difícil no hablar tan siquiera un poco sobre lo ocurrido en Culiacán. Como antes lo dije, algún día y no muy lejano se conocerá TODO lo ocurrido. No hay razón de creer a ciegas lo hasta hoy dicho por el lopezobradorismo. Desde el día de lo pasado, no han sino mentido. Lo peor: han obligado a las fuerzas armadas del país a echarse la culpa. El Presidente de repente dice, todo lo sabe el Presidente y luego dice no haber sabido nada, y así su Secretario de Seguridad Durazo. Dando información falsa, equivocada. Y luego dizque rectificando.

Lo dicho el pasado 22 por el General Carlos Gaytán Ochoa, con 50 años de servicio y muy reconocido y querido en ejército, es de poner los pelos de punta, sea usted o no sea seguidor de López Obrador:

“Con su permiso mi General Secretario. Señores Generales, compañeros todos: Se me ha concedido la palabra para expresar ante ustedes, algunas preocupaciones que, en virtud de la situación actual, sin duda, compartimos todos los aquí presentes (...). Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Pero es imposible olvidar las experiencias del pasado, porque en los eventos donde existió la unidad nacional, el país pudo ver sus aspiraciones satisfechas y se construyeron los objetivos nacionales. En aquellos eventos donde dicho valor estuvo ausente, se perdieron territorio y soberanía, el pueblo resultó lastimado, la economía entró en crisis, y el país tuvo que emprender su recuperación, casi desde cero”.

Ese militar tan respetado no se quedó ahí, y siguió con una crítica más dura:

“Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes (...) que acumularon durante años un gran resentimiento. Hoy tenemos un gobierno que representa aproximadamente a 30 millones de mexicanos, cuya esperanza es el cambio. (...) Respetando (...) nuestra propia normatividad vigente, no podemos soslayar que el hoy titular del Ejecutivo, ha sido empoderado legal y legítimamente. Sin embargo, es también una verdad inocultable, que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad.

“Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes, fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las formas con que hoy se conduce al país.”

“En medio de todo esto, se encuentran los soldados, que siguen ofrendando incluso el sacrificio máximo por México. (...) ¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de “halcones” que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido? He hablado cuidando mis palabras. A pesar de los avatares mencionados, he tratado de mantenerme dentro de la disciplina a la que estoy obligado, y reitero mi lealtad irrenunciable a México.

“Para terminar reconozco, que no soy quién para hacerlo, ya que están presentes también mis comandantes, mis maestros y mis antiguos.”

Tontería más tontería. Le comentaba a uno de mis amigos más cercanos hace meses. Así como AMLO la regó y perdió sus dos anteriores elecciones, la va a regar como gobernante y no se va a poder reelegir. Ahí la lleva. La lógica tiene a sus aliados. En primer lugar y a su pesar, los militares.

