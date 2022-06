No salen de una cuando ya se metieron a otra. ¿Quién asesora al Gobernador de Jalisco ahora que el equipo de Carlos Delgado "El Weren" se fue con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García?

Y no es que diga que el señor hacía un gran trabajo, si desde entonces el baile de las cifras a modo ya les salía de lujo. Me lo pregunto porque no sé si el nuevo equipo se dará cuenta de que, más que estar conteniendo las crisis, las está acumulando, y la mayoría del tiempo por el problema más grave que enfrenta Jalisco en la actualidad: las desapariciones.

El primer y más grande error, del que parte el fracaso de la comunicación en esta materia, ha sido el no querer aceptarlo, porque como lo dijo esta semana la maestra Denisse Ayala Hernández, integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la UdeG: Cuando se tiene la voluntad de resolver un problema, lo que tiene que hacerse es reconocerlo.

De ahí un error tras otro. El mostrarse insensible con las familias, asegurar que trabajan de la mano cuando les monta dos o tres mesas "de diálogo" y luego las olvida, manejar los datos a modo, no tener cifras concisas, revictimizarles, y se suman los más recientes.

Uno de ellos fue el presentar una estrategia sin los colectivos que buscan, en un evento donde solo se aplauden los funcionarios no debe ser bien visto en ninguna parte del Estado ni del País, cuando somos el Estado con más desapariciones y más fosas clandestinas, y cuando ha sido por las familias que se han tenido muy grandes avances.

Otro más vino cuando esta semana el Gobierno de Jalisco criminalizó a Ana Michelle y su novio, quienes dijo el Fiscal Estatal, Luis Joaquín Méndez, podrían estar involucrados en actividades ilícitas. Primero buscar y luego localizar, criminalizar ante la opinión pública no es necesario.

Pero el más reciente y muy lamentable error de las autoridades fue el haber solicitado que se desapareciera una vez más a los desaparecidos, intentando quitar las fichas de búsqueda que el colectivo "Luz de Esperanza" había colocado meses atrás en varios bolardos y mobiliario urbano del Centro de Guadalajara para visibilizar el problema, pero también para que no se olvide a sus seres queridos a quienes buscan y para generar conciencia en la ciudadanía de la situación que se vive en Jalisco.

La escena en conjunto llamaba la atención sin duda de propios y extraños quienes al paso fotografiaban el cuadro completo, pero también las fichas en lo individual, cosa que no le gustó a las autoridades pues no le favorece a la estrategia "Visit Jalisco" por la cual ha pagado millones de pesos.

Al no poder quitar las fichas entonces quienes llevaron a cabo la acción procedieron a pasarles algunos brochazos de pintura negra para ocultar los rostros y nombres de las víctimas. Listo ¿De cuáles desaparecidos hablaban?

¿Acaso la estrategia anunciada la semana pasada hizo sentir tan orgullosos a las y los funcionarios, que creyeron que con ello tenían derecho a desaparecerles de nuevo?

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se pronunció al respecto y reprobó el hecho, pues además de que la acción representó una violación a la libre manifestación y a la libertad de expresión, el organismo señaló que el Gobierno debe garantizar el derecho a la memoria, y recordó que en noviembre de 2021, tras su visita a Jalisco, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU condenó la vandalización del mural colectivo de Por Amor a Ellxs, que por cierto, tampoco ha sido restablecido.

Mientras las autoridades siguen cayendo en este tipo de desaciertos, las familias ya adelantaron que el domingo próximo volverán al centro de la ciudad y colocarán el doble de fichas. Y así seguirán para impedir que se les oprima desde su lucha.

Es aquí cuando, especialmente el Gobierno de Jalisco y aquellas figuras con miras a contender por algún otro cargo en 2024 deben de replantearse su estrategia de comunicación, porque el estar perdiendo popularidad en las encuestas no ha sido de a gratis. Es simplemente no entienden que jugar con un tema tan delicado como la desaparición, que cada vez afecta a más familias en Jalisco, no les dejará nada bueno para su imagen, aunque el equipo de comunicación pueda pensar lo contrario.