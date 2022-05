“Un día con el diablo”

Recordará, mi solitario lector, que hace poco pasó a mejor vida nuestro amigo, el sacerdote jesuita Jesús Gómez Fregoso, de quien yo siempre opiné que era uno de los grandes conversadores que me ha tocado conocer en este mundo, pero lo que yo no sabía era que antes de cambiar de territorio y por medio de un amigo común me había mandado regalar, perfectamente empastados, unos ejemplares de Xipe totek, revista trimestral del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias A.C. y del Centro de Reflexión y Acción Social A.C., y que contienen unas conferencias que dieron durante el año de 1992 varios doctos padres jesuitas que mencionaré.

Yo no había visto a mi amigo y cuando éste me entregó el libro y el mensaje que el padre me envió con él, desde luego antes de morir y convertir lo que era una relación de amistad entre el padre y su servidor en un motivo de nuevo agradecimiento. El libro resulta por demás interesante, dada la calidad de los entonces conferenciantes, a algunos de los cuales tuve el gusto de conocer personalmente y a otros, de oídas.

El padre Mario López Barrio trata del diablo en la Sagrada Escritura; el padre Jorge Manzano sobre posesiones diabólicas ordinarias, sobre el verdadero poseso, el mal y la Biblia; El sacerdote jesuita Luis García Orso -a quien no conocí- nos narra sobre el diablo como el poder que engaña y mata en las enseñanzas de la Iglesia; Víctor Verdín sobre las estrategias del bien y del mal; y el padre Jorge Manzano acerca de Kierkegaard y las mociones de los espíritus; el propio padre Jesús Gómez Fregoso dio su conferencia sobre el diablo en las culturas prehispánicas y el padre Héctor Garza sobre aspectos filosóficos del mal; las conclusiones estuvieron a cargo del padre Jorge Manzano. Debieron haber estado esas charlas de rechupete dado el palmarés de los conferenciantes, aunque me temo que algunos pintan para estar sobre el nivel de comprensión de quien esto escribe, pero los leeré con todo el interés que el difunto Chuchín pensó tenían para mí.

Pero los textos estampados en este libro no son todos los temas que trata y puede ser que la razón de que me hiciera el favor de enviármelos no fueran las charlas sobre satán, sino otro par que vienen en las revistas 3 y 4 de ese año, y que cuestionan si se trató de un descubrimiento o de un encubrimiento, donde voces como la de Álvaro González de Mendoza -el famoso Vallero solitario- y el padre Chuchín escriben sobre la historia de la evangelización de la cultura, así como de la inculturación del evangelio en América o la conquista a los ojos de los tselíales y de los ramá muri, escritos por Mardonio Morales Elizalde S.J. y por Guillermo Torres Lancombe y Ricardo Robles S.J.

Sea como haya sido, esta herencia resulta sumamente interesante y la agradezco y leeré con interés.

