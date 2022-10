Un buen descanso

No todos saben descansar bien, también hay que saberlo hacer.

Es un derecho que todos tenemos, pero que muy pocos descubren la mejor manera de realizarlo.

Uno de los primeros aspectos que hemos de considerar es que si vives estresado también dormirás igual. Por lo tanto es necesario que sepas relajarte antes de descansar correctamente.

Dormir bien es la madre de todos los descansos, pero no es el único. También el poder disfrutar adecuadamente del tiempo libre y de las vacaciones es indispensable.

Para eliminar algo del estrés es importante dejar todo tipo de preocupaciones y concentrarse en relajar el cuerpo y la mente, de tal manera de que sólo estés enfocado en deshacerte de todo tipo de tensiones. Respirar profundamente, aflojar el cuerpo y encontrar un lugar cómodo y bien ventilado ayudan mucho a descansar.

Muchas personas no se dan el tiempo y el momento para detener sus actividades y tomarse la pausa necesaria para ya no hacer ninguna acción. Pues el descanso no es ponerse a hacer otras cosas. Es estar en un modo pasivo, receptivo, pero para ya no hacer nada. Frenar las cosas y poner un alto total en tu vida.

Es el semáforo rojo, dejar pasar muchas cosas frente a ti y no hacer nada, es apagar el motor y no moverte.

Descansar es una oportunidad de entrar al mundo interior y despejar la mente también de cualquier pensamiento, recuerdo, razonamiento o fantasía. De ser posible, es poner la mente en blanco.

Entre más aprendemos a descansar, más vamos viendo los beneficios que aporta el saberlo hacer, como tantas muchas otras cosas importantes en la vida.

Hay varios manuales e instructivos sobre el trabajo y el cómo hacer las cosas. Pero hay muy pocos tratados sobre el uso del tiempo libre y el descanso. Es algo que hemos de desarrollar y practicarlo hasta llegar a un mayor nivel de perfección.

Si te gusta trabajar y lo sueles hacer bien, pues que también te empiece a gustar el descanso y lo acabes realizando de la mejor manera posible.

Buen provecho.