Un aniversario más

Pasan los días y, en este país tan lleno de contradicciones y de asuntos ultra relevantes, “La casa de los famosos” -entiendo- cuenta con una popularidad que ha batido récords de audiencia. No me doy ningún golpe de pecho ya, no culpo ni juzgo más a sus televidentes, no me parece que el pueblo mexicano quiera todos los días enterarse de “lo mismo”. O lo que es peor, la condición de nosotros como habitantes de este país nos ha hecho inmunes a la violencia que se vive desde hace varios sexenios, sí, sexenios.

Yo misma he decidido evitar o restringir el acceso a la información que emiten los medios de comunicación masiva, porque me es muy doloroso leer a diario lo que sucede en el país. En la última semana, tuve que realmente echarme un clavado para formar un poco de opinión sobre la reforma judicial que pretende hacer el presidente López Obrador. Quién diría que de verdad no se iba a ir hasta el último día, quizá nunca se vaya del todo; habrá que esperar a que se siente en la silla la señora Sheinbaum. Quién diría que hace seis años varios de nosotros teníamos todas las esperanzas puestas en este cambio de régimen en el que parecía que Andrés, el humanista, gobernaría. Pero es que en esta recta final, entre la detención del Mayo, la captura de otro de los “Chapitos”, la intervención del embajador gringo Salazar que se mete hasta la cocina (porque le invitaron desde el primer día a pasar) y lo demás que nunca es lo de menos, el número de personas desaparecidas en Jalisco y en todo México va en aumento día con día.

El pasado viernes 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A casi diez años de Ayotzinapa -quizá la más estruendosa movilización que haya sucedido en el México contemporáneo-, seguimos preguntándonos qué fue lo que pasó, porque las respuestas que nos dan no terminan de encajar. Lo que es peor, seguimos tratando de atinar, los civiles, cuáles son los mecanismos con los que opera el crimen organizado y con los que han logrado salir invictos y en total impunidad. Cada historia ha dejado una enorme herida que no cierra porque en ella la esperanza respira y espera a su ser querido vivo, tal y como se lo llevaron.

Ya se van al retiro nuestras autoridades, a ranchos y a puestos de dirección de futbol. Donde la realidad es otra, donde nos comprueban que ellos y, en general, el Estado (fuerzas armadas incluidas) son totales cómplices de estos que bien podríamos llamar crímenes de Estado. Y total, nos seguimos quedando sin respuestas y la cicatriz ni de cerca parece cerrarse. Pobre país. Que siga el show, es insoportable el dolor de la vida real.

Para los políticos, ni perdón ni olvido.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina