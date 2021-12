¿Un SAT de Jalisco, se preguntará AMLO?

El año 2021 se resiste a despedirse sin dejarnos inquietudes y amarguras antes de convertirse en una estadística más en el tiempo: aumento en el precio de los combustibles, nuevas amenazas de Hacienda como la confiscación de bienes y multas por la emisión equivocada de facturas… y hasta el proyecto de crear un Sistema de Administración Tributaria (SAT) exclusivo para Jalisco.

Y regresó el mandatario, con propuestas y apretando tuercas en su equipo de gobierno.

De los temas que ha abordado y que se pueden consultar en sus redes sociales, varios son tan importantes que por sí mismos requieren análisis aparte. Pero en este último texto del año abordemos exclusivamente cómo se perfila la relación Alfaro-López Obrador en 2022, con la certeza de que eso impactará en el Estado y sus habitantes.

Lo primero es que el gobernador reconoció que no estuvo en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el 16 de diciembre, y aunque fue el único que no atendió la convocatoria presidencial, reitera que no volverá a participar de este organismo porque ya no es funcional. En lugar de ello, buscará el trato personal con el Presidente del país.

Y como si fuera el siguiente eslabón en la cadena, Alfaro Ramírez reitera que la revisión del famoso pacto fiscal sigue adelante a pesar del resultado de la pasada consulta ciudadana, que no reunió los votos suficientes para ser de obligación legal.

De entrada, aunque aclaró que no es la intención final, podría suceder que Jalisco decida finalmente separarse del convenio fiscal y cobrar los impuestos que actualmente le pagamos al Gobierno federal. Para eso se crearía un SAT local. ¡Zas! Tremendo costo: político y económico.

¿Qué opinará el Presidente López Obrador? ¿Lo aceptará como parte de la vida democrática nacional, o como una reacción que amenaza su proyecto de nación?

Por lo pronto, los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, que son mayoría, ya preparan la iniciativa de reforma a la Constitución jalisciense para dejar asentada la obligación legal de revisar cada seis años el convenio fiscal con la Federación.

Pero el gobernador Alfaro necesita más aliados que sus diputados. Para que el Presidente López Obrador considere siquiera que se puede revisar el reparto de recursos provenientes de los impuestos, deben ser varios los gobernadores que lo pidan. La cuestión es si el mandatario de Jalisco logrará tales alianzas.

Si usted lo está pensando, tiene razón: está en juego la carrera electoral 2024... y eso lo complica todo.

Es compleja y arriesgada la apuesta alfarista. En el Senado, Clemente Castañeda anunció que invitará a Alfaro Ramírez para que exponga en la máxima tribuna legislativa que representa el pacto federal, la necesidad de revisar el convenio fiscal y la distribución de recursos para los estados.

El Presidente, que ha acumulado más poder en el último año, estará calculando cómo responder (y vencer) a Alfaro Ramírez en esta jugada.

