Trompicado arranque de Charros

Tras la espera de tantos años, Charros de Jalisco está de regreso en el beisbol de verano, es decir, está inmerso en la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el máximo circuito profesional beisbolero jugándose en nuestro país en primavera-verano, pero tristemente las cosas no han resultado de acuerdo a las expectativas.

Ciertamente, el inicio para Charros en el aspecto deportivo no ha sido el esperado, y encima, la gran afición beisbolera jalisciense no se está haciendo presente, al menos no se ha dejado ver en lo que han sido los primeros juegos disputados en el Estadio Panamericano de la Colonia Tepeyac de Zapopan.

La novena jalisciense arrancó su participación en este certamen el pasado viernes 12 de abril, cuando le correspondió abrir la serie inaugural frente a los Rieleros en Aguascalientes, en el Parque Alberto Romo Chávez, de donde salió con un triunfo, pero recibiendo su primer descalabro siendo que perdió la serie por 2-1.

Tras retornar a casa, el pasado día 16, la directiva ofreció una lucida ceremonia de inauguración, la que era importante se diera ante estadio lleno para remarcar este regreso a casa de los caporales albicelestes y así fue, ya que si bien el inmueble no estaba “a reventar”, sí lució lleno.

Lo que no estaba en el script fue que se tuviera que soportar la humillación de presenciar la primera barrida a domicilio por los fantasmas grises, los Sultanes de Monterrey, quienes no tuvieron ninguna clase de cortesía con el anfitrión y le propinaron incluso derrotas por paliza.

No obstante ello, en la subsecuente serie ante los Tecolotes de los Dos Laredos, el equipo local pudo verse un poco mejor, rescatando ahora sí las necesarias victorias que tendrá que ir acumulando para no meterse en demasiados problemas conforme siga avanzando la campaña.

Así las cosas, en estos primeros compromisos de la agenda ordinaria del certamen estival del juego de pelota profesional en México, podemos señalar que el equipo Charros de Jalisco luce bien a la defensiva, cubierto adecuadamente en sus posiciones, ha mostrado destellos de que puede ser un cuadro bastante ofensivo, poderoso, pero lo que está dejando mucho que desear es el pitcheo, que ha estado fallando, como los coches viejos, “parejito”, salvo algunas excepciones.

Habrá que esperar que la directiva y el cuerpo técnico tomen cartas en el asunto y no esperen demasiado para revisar y adecuar, hacer los movimientos que sean indispensables para asegurar el tener al menos tres y quizás hasta cuatro abridores de respeto para que pongan orden, así como generar mayor equilibrio en el bullpen, a efecto de salvaguardar victorias, de imponer ruta, y que el conjunto se estabilice en la senda del triunfo. Esto hará que los aficionados vayan al Panamericano de Beisbol, dado que además de la inauguración, que resultó lucida y con bastante gente, el resto de los encuentros que se han estado disputando en casa por el equipo de los Charros se han visto muy deslucidos por la escasa presencia de los aficionados.

Habrá que empujar más en lo deportivo para ofrecer mayor espectáculo y que la fanaticada se anime a acudir a apoyar al equipo de sus amores, que seguramente tendrá en breve un repunte y será ésta una muy buena temporada en esta nueva etapa en el beisbol estival mexicano.