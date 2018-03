Tres íes, un reto

Una de las mejores síntesis que se ha hecho del problema del país es el de las tres íes que desarrolló el grupo de Méxicos Posibles junto con la consultora REOS Partners. Aclaro que yo participo en Méxicos Posibles, soy parte de la segunda generación, pero cuando llegué esta definición, que me parece una genialidad, ya estaba construida.

Tres íes atraviesan a México: La inseguridad, la inequidad y la ilegalidad. Desde estos tres ejes podemos pensar prácticamente todos los problemas del país. La violencia, el mediocre crecimiento económico, la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades, casi todo lo que nos agobia y nos preocupa a los mexicanos está cruzado por las tres íes.

La inseguridad no es solo un problema policiaco, ni siquiera de presupuesto. Más aún, seguir viendo a la inseguridad como un tema de armas y policías es condenarnos a no resolverlo. Pasado un umbral, que en muchas ciudades y entidades del país ya se ha rebasado con creces, cada peso extra invertido en equipamiento, armamento o gasto policiaco tiene un rendimiento menor, porque las tres íes están totalmente interrelacionadas. Si no atacamos la inequidad y la ilegalidad el gasto en seguridad es una falsa ilusión.

La inequidad es quizá el problema más profundo y difícil de resolver. Aunque a los neoliberales no les guste el término, la inequidad es, además del principal motor de la violencia una de las causas del bajo crecimiento de nuestra economía. Tener trabajo y ser pobre, como sucede con muchos de los asalariados de este país, es una contradicción en sí misma, una tara del sistema económico, y madre de muchísimos de los problemas a los que nos enfrentamos y de los que nos quejamos todos los días.

La ilegalidad o falta de Estado de derecho, es otro eje que atraviesa prácticamente todos los frentes, desde la corrupción hasta la seguridad pública, pasando por la falta de garantía a la inversión privada, la falta de atención médica o la destrucción del medio ambiente, por citar solo algunos de los problemas cotidianos. Mientras no reconstruyamos un Estado de derecho donde la ley sea una y para todos, la inseguridad seguirá rampante y la inequidad la marca de la casa en México.

Como todo problema complejo el de las tres íes no tiene soluciones fáciles ni mágicas, por el contrario, requieren soluciones sistemáticas, de largo plazo, pero sobre todo simultáneas: las íes son como tres palillos chinos montados uno sobre otro; no se puede mover una sin alterar las otras dos. Conceptualizarlas juntas es quizás el gran aporte de Méxicos Posibles.