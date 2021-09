Tregua sin presupuesto

A reserva de ver el contenido del presupuesto federal ampliado, hasta ahora en lo que se ha presentado en el paquete económico 2022 del que hablábamos ayer, no hay los recursos que se esperaban para los proyectos estratégicos de Jalisco.

En el proyecto de presupuesto de egresos que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados la semana pasada no se contemplan recursos, por ejemplo, ni para la Presa El Zapotillo ni para la Línea 4 del Tren Ligero.

En su momento, el gobernador Enrique Alfaro comentó que esperaban al menos 3 mil 642 millones que faltaban para concluir la controvertida presa El Zapotillo, que se someterá a la consulta de los pobladores, y 13 mil 500 millones para la Línea 4 del Tren Ligero. Además de mil 200 millones de pesos para rehabilitar la Red Calderón y El Salto; 8 mil 528 millones de pesos para retomar la Presa El Purgatorio y su bombeo a la Zona Metropolitana; y 4 mil 200 millones de pesos que faltan para concluir el Peribús.

Aunque la expectativa era que tras la tregua entre el gobernador y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que aparentemente habían superado la mala relación que mantuvieron los dos primeros años de sus gobiernos, serviría para que el gobierno federal apoyara estos proyectos, hasta ahora esa buena voluntad no se ha reflejado en el presupuesto.

De hecho la Federación ha regateado los recursos para atender los daños causados por el huracán “Nora”, así como para atender a los damnificados. El pasado lunes el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de emergencia para sólo siete de los 18 municipios de Jalisco afectados por ese fenómeno meteorológico, con lo que 11 municipios quedaron imposibilitados para acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales. Sólo se contempló a Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta, Cihuatlán, Autlán de Navarro y Talpa de Allende.

Aunque ayer el gobernador confió en que los recursos para la Línea 4 aparezcan en el Fondo Nacional de Infraestructura pese a no estar en el presupuesto de egresos, hasta ahora no se sabe ni se tiene la certeza de los montos.

Por eso la duda sigue siendo si llegan o no esos apoyos para los proyectos del gobierno alfarista, si llegan o no con la condición de un eventual apoyo de la minibancada naranja, de apenas 23 curules federales, para ayudar al Presidente a lograr la mayoría calificada para sus reformas o de plano, como pasó en los últimos tres años Alfaro volverá a reclamar a la 4T un trato presupuestal injusto para Jalisco. De entrada, ayer ya quedó aprobada la consulta en la que se les preguntará a los jaliscienses si están o no de acuerdo con lo que la Federación da a Jalisco que se realizará en noviembre y diciembre próximos. Veremos, pues, si el tema presupuestal fortalece o rompe la tregua AMLO-Alfaro.

jbarrera4r@gmail.com