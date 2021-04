Tokio sigue adelante

Tal parece que contra viento y marea la edición 32 de los Juegos Olímpicos que fue suspendida en 2020, sí se lograran en este 2021 a fines de julio y principios de agosto.

A pesar de la pandemia que invade al mundo, otro problema que habrá es la contaminación ambiental en la ciudad de Tokio, done los eventos de pista y campo no tendrán problema pues se harán en un estadio cerrado, pero la prueba de maratón y las marchas posiblemente no se hagan en la ciudad de Tokio, sino que se buscara una ciudad próxima con menos problemas ambientales.

El Campeonato Nacional de Primera Fuerza, en comunicación telefónica con el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), se estaba en duda las fechas y las sedes para este campeonato. Las sedes estaban entre Veracruz o Querétaro y finalmente se decidió por Querétaro, que estrenará su Estadio Olímpico en una pista certificada por la IAFF con una gradería para más de cuatro mil 500 personas y un gimnasio de primer nivel y es ahí donde se efectuarán las pruebas selectivas en pista desde los 100 hasta los 10 mil metros y en campo lanzamientos y saltos.

Aprovechando que Querétaro es la ciudad que menos índice tiene de contagios por el virus actual.

En las pruebas de pista estarán todos los que no pudieron dar la marca para maratón, como son: Daniel Vargas, Madaí Pérez, entre otros y en los 1500 metros, la de Jalisco, buscando sus primeros juegos, Cristi Guevara.

Los clasificados para maratón por primera vez en la historia es algo inédito. Jalisco tiene tres representantes en esta prueba, algo que no se había dado desde el inicio de la historia de los Juegos Olímpicos. Estarán José Luis Santana, campeón de la edición 29 en el 2018 en el Medio Maratón Atlas; Jesús Arturo Esparza, segundo en esa misma edición; y en femenil la gran sorpresa Úrsula Patricia Sánchez, quien en varias ediciones del Atlas resultó la mejor de Jalisco.

Estos tres es una renovación total en la prueba de maratón y tendrán su primera experiencia en este magno evento atlético como son los Juegos Olímpicos en Tokio 2021.

Otra jalisciense clasificada es Paola Moran en los 400 metros planos.

El campeonato Nacional se efectuará en los días 10, 11 y 12 de junio y se pretende que el día 14, se tenga la lista definitiva.

¿Cómo la ven? Cuatro jaliscienses estarán en Tokio hasta el momento.