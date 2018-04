Todos estamos de luto

Me uno al luto de todo un país. Me uno al luto de todo Jalisco. Me uno al luto de las madres de Marco Francisco García Avalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum. Me uno al indescriptible dolor de sus familias, de sus hermanos, hermanas, de sus amigos, de sus novias. El irreparable dolor, el horror, el oscuro pozo sin fondo que significan estos acontecimientos arroja luz sobre el enorme vacío de justicia en todo México —no es novedad, lo sé, por eso es la rabia— la impunidad cínica en la que vivimos, el secretismo de las autoridades que saben pero no miran, que saben pero no resuelven —“mejor no estemos a la hora inadecuada en lugares peligrosos; Todo México es un peligro”— , la negligencia de las autoridades para mantenernos a salvo.

Me uno con rabia a la pena de la comunidad estudiantil del CAAV Universidad de Medios Audiovisuales. Con todo el respeto y el cariño que tengo a ese proyecto, esos chavos no los ha perdido el cine, los ha perdido el mundo, Jalisco, México, sus familias, todos nosotros. No podemos hacer que se pierdan en el silencio.

Señaló la fiscalía —según leí en varios medios de comunicación— que “acudieron a una casa, para hacer una tarea escolar, y sin saberlo se colocaron en un lugar de grave riesgo, una propiedad vinculada con el cártel Nueva Plaza (¡Eureka, miren un nuevo cártel!), una propiedad vinculada con el Cártel Nueva Plaza y que era vigilada por un grupo criminal antagónico, el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Todo eso señaló la fiscalía. Los jóvenes estaban haciendo su tarea y las autoridades ¿cuándo van a hacer su tarea? Es decir, esa casa ¿la acaban de descubrir? ¿o es intocable? ¿o como? ¿o mejor que Dios nos bendiga para no ir a lugares donde hay peligro y las autoridades saben pero como todos sabemos, pos no se puede hacer nada?

¿Cómo vivimos así?

¿Cómo permitimos que la negligencia de las autoridades por años crezca de esta manera? (no resuelven lo medular, perdón, pero lo esencial es que los ciudadanos duerman tranquilos y no está sucediendo). Vi por redes sociales cómo madres se apoltronaron afuera de Casa Jalisco, nadie les abrió la puerta. Es profundamente doloroso lo que nos está ocurriendo como sociedad. Estamos rotos, no debemos permitir que se nos rompa la voluntad para cambiar este sistema. ¿Cómo? No lo sé. Pero no podemos permitirnos el silencio, ni olvidar, ni olvidar ni dejar solos a los familiares, amigos, padres, madres de Marco, Jesús y Javier.

A las madres de estos chicos, a sus amigos, a su escuela, a sus novias, a sus hermanos quiero decirles que me duele, me arde su dolor. Estamos viviendo en estos momentos en Jalisco y en México, la noche más oscura… Rabia.