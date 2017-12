Tips de maquillaje para posadas

Buen día, bienvenidos: el día de hoy en hablaremos de un maquillaje que va con esta época, ya que iniciamos con las posadas. Te doy estos tips para lucir un maquillaje espectacular:

• El principal protagonista, el brillo que es un amigo inseparable en esta época, muy presente en el maquillaje nocturno e ideal para destacar tu mirada o tus labios con poco esfuerzo.

• Puedes utilizar glitter en tus párpados o hacer un delineado original. Los colores más geniales para la temporada son el cobre, el dorado u otros tonos típicos de la temporada, como el rojo, el verde, el púrpura y hasta el azul.

• No olvides, las sombras metálicas son otra gran opción y puedes usarlas en los tonos ya antes mencionados o usar algunos más claros.

• Los labios en tonos obscuros son perfectos para esta temporada, al igual que los colores dorados.

• Cuida la armonía de tu rostro, pues no es fácil llevar labios y ojos obscuros al mismo tiempo; cuida que tu piel se vea limpia y fresca, evita saturarla de producto para que se vea un maquillaje de calidad.

• Lo más recomendable es que busques productos de larga duración; sobre todo, si vas a llevar un look con mucho brillo. No te olvides del delineador para asegurarte de que el color se quede en su sitio.

Lo más impórtate a la hora de elegir un maquillaje es que te sientas cómoda y libre de probar diferentes tonos, hasta que encuentres el que vaya con tu personalidad, date el tiempo para elegir lo que te haga sentir bella. ¡Felices fiestas!

