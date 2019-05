"Tiempos modernos"

Pues ahora resulta que una gran parte de la sociedad tapatía está picada por el interés por las cosas públicas, esto es, por las cosas de gobierno y hay de todos colores y sabores, la mayoría con enojo hacia alguna de las parte y de repente todos opinamos que si el PIB, que si los parámetros, que los programas integrales, que los programas de eje trasversal, el hecho es que ya todos nos hemos convertido en expertos politólogos y criticamos con pleno conocimiento, eso me hizo recordar que en uno de los Faustos de Goethe hay una escena en la que el personaje está hablando con el chamuco y le pregunta ¿qué hacer cuando se le acaben las ideas? Y el diablo le contesta: di palabras, esa escena para mi es un ejemplo de lo que hacen y declaran los políticos.

Dígame si no, cuando anuncian la apertura de los futuros campos Elíseos en el que creo que se llamará Paseo Alcalde y los pronósticos son verdaderamente inmejorables según nuestras amadas autoridades que tanto de preocupan por nosotros, dicen que quedó de rechupete, que sorprenderá al mundo, pero la realidad es que una maquinota que ahí trabajaba se cayó en un megahoyo, de repente se sorprendieron y lo más que dijeron fue que esto, que lo otro, que fue y que vino y que se investigará hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, que es perfectamente normal, que estaba así pensado, es más a la mejor pueden anunciar alguna resbaladilla de la superficie al tren ligero para si algún día funciona.

Otra de las quejas se acumulan es de la violencia, que la mayoría atribuye a la actuación de la delincuencia organizada y yo incluiría a la delincuencia desorganizada, al gobierno, personalmente yo no creo que sea culpa del gobierno actual, esto ya lleva mucho rato, lo que sí, creo que en todos sus niveles no creo y ojalá me equivoque, a ningún nivel tienen idea de cómo restaurar la confianza (que debemos distinguir de los hechos reales y la percepción de la gente) cada mes alguna autoridad declara que los delitos han bajado, pero como que la raza no les cree, porque se usa la estadística para manejar las declaraciones de tal manera que algún día tendremos que concluir que son falsas las víctimas.

Por otra parte los medios, sobre todo, critican el nuevo sistema penal, que nos impusieron los gabachos y al que de metiche creo que el desbalance viene de querer aplicar un sistema de primer mundo en un país del tercer mundo, pero todo tiene cosas buenas también, platicando con una gente que creo le entiende del tema me hizo notar que con este nuevo sistema el gran avance es que pocas veces entamban a un inocente y eso pues es bueno.

Lo que sí es que han de traer mucha lana porque como se anuncian obras nuevas, por eso no nos vamos a quejar.

@enrigue_zuloaga