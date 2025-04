Teuchitlán, del olvido al no me acuerdo

Un mes después del escándalo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, tenemos las mismas dudas y la misma versión contradictoria de las autoridades.

Alejandro Gertz, fiscal General de la República, dijo mucho sin decir nada durante la mañanera.

A poco más de 15 días de asumir la investigación, el avance es de poco valor e insuficiente.

Sigue sin aclararse la versión sobre la existencia, o no, de hornos crematorios.

A pregunta expresa de un reportero, Gertz señaló que no encontraron “una huella suficiente para una acción de cremación”.

Sin embargo, reparó: “Para nosotros no es suficiente y le hemos pedido a la UNAM que ratifique o rectifique esta información”.

¿Se puede ser más ambiguo? Sí.

Poco después, en la misma conferencia se le insistió a Gertz si en el Rancho Izaguirre había restos humanos calcinados y a cuántas personas podían pertenecer.

El fiscal General de la República, contradiciendo los datos que ofreció minutos antes, dijo que “se lograron establecer algunos restos humanos que no corresponden directamente a un solo cadáver y estos restos tienen, en algunos casos, huellas de algún tipo de cremación”.

¿Es posible generar más confusión? Sí.

Horas más tarde, el gobernador Pablo Lemus declaró: “Sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos, pero hay que esperar al anuncio final. El propio fiscal Gertz dijo en la mañanera que no hay indicios de hornos crematorios, que no hay indicios de que ahí hayan sido incineradas personas”.

¿A qué conclusión podemos llegar con estas versiones contradictorias? ¿Qué se oculta detrás del Rancho Izaguirre? ¿Por qué esa reticencia y vaguedad de las autoridades?

El caso Teuchitlán acaparó la agenda nacional y detonó un programa federal de trabajo sobre la crisis de desapariciones en Jalisco y México, pero la indagatoria como tal no ha avanzado.

La ambigüedad y la falta de resultados concretos en cualquier investigación judicial son una medida política para desgastar a la opinión pública a largo plazo en una apuesta por el olvido. Ahí tenemos Ayotzinapa, San Fernando o Tlatlaya.

Otra vez ronda el fantasma de la “verdad histórica”.