Testimonios del Halconazo tapatío

Hace una semana ocurrió el Halconazo tapatío: la puesta en marcha de un operativo represivo organizado por escuadrones armados de la Policía Ministerial, y posiblemente de otras corporaciones, mediante el cual se coartó la libertad de expresión y manifestación y que, llevado al extremo, incluyó la tortura, la privación ilegal de la libertad y la comisión de desaparición forzada.

Incomprensiblemente, el gobernador Enrique Alfaro se deslindó de esos hechos. Dijo que no estaba enterado ni él ni el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien también de modo incomprensible sigue en el cargo.

Se ha prometido una profunda investigación por instancias locales como federales. Habrá investigación local de parte de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía General de la República y de las comisiones de Derechos Humanos, tanto nacional como local. En cualquier caso, todas las instancias que investiguen los hechos deben escuchar y tomar en cuenta de modo relevante los testimonios de quienes fueron reprimidos y sufrieron desaparición forzada. Es imprescindible que lo hagan.

Por ejemplo, Paco Jiménez escribió su testimonio en Facebook un día después de que fue detenido. “El día de ayer (5 de junio) fue uno de los más terroríficos de mi vida. La rabia, el coraje, la incertidumbre, la impotencia y el miedo fueron el común denominador de decenas de jóvenes, protestantes PACÍFICOS que salimos a tomar acción haciendo uso de nuestros ‘supuestos derechos’ consagrados en la Constitución de un país ‘democrático’; quisimos manifestarnos libremente, pidiendo #justiciaParaGiovanni, cansados de la podredumbre del sistema, donde TODOS los días en este estado y país desaparecen personas, las torturan, disuelven en ácido, aparecen en fosas y pasan a formar parte de las cifras en los libros de historia (si es que llegan a tener registro), así, sin más, como si formáramos parte de una sociedad cavernaria y salvaje sin ningún tipo de Ley”.

Todos los testimonios que se han hecho públicos hablan de que se les amenazó con desaparecerlos. Así lo describe Paco Jiménez: “Perdí la noción del tiempo, pero pude percatarme que aparte de nosotros tenían entre 30 a 40 jóvenes en las mismas circunstancias, mientras escuchaba de fondo a elementos de la Fiscalía: ‘NADIE SABE QUE ESTÁN AQUÍ’, ‘LOS VAMOS A DESAPARECER, CAB...’, instaurando un terror psicológico constante. A mí en lo particular me dijeron: ‘SI COMPARTISTE ALGÚN VIDEO O INFORMACIÓN, YA SABEMOS DÓNDE VIVES, TE VAMOS A MATAR A TI Y A TU FAMILIA, CAB...’.

Los golpes y los insultos constantes crearon un clima de terror. Después de la detención y llevarlos a celdas en la Fiscalía, pasadas las 19:00 comenzaron a sacarlos en vehículos, ninguno con identificación de Fiscalía. Así lo cuenta Gaby, estudiante de la UdeG: “En esos momentos fue cuando todas empezamos a sentir más miedo, porque antes al menos sabíamos que estábamos en la Fiscalía, pero ahí no sabíamos si nos iban a matar, a desaparecer, a llevar a centros de detenciones clandestinas, si nos iban a torturar, fue cuando tuvimos más incertidumbre y fue cuando las chicas que estaban sentadas al lado de mí empezaron a llorar”.

Todo este terror ha dejado estado de shock y estrés postraumático. Así lo dijo Flavio, académico del CUCSH, a Jade Ramírez en Perimetral: “Condeno a las Policías, especialmente a la Fiscalía porque son unos criminales, no hicimos nada, me golpearon, nos insultaron, me provocó mucho terror psicológico, estoy en shock, ya lloré (y) sigo llorando, tengo miedo, terror. Condeno a quienes siguen alimentando la basura que son los gobiernos que nada más nos quitan nuestros impuestos; ya la vida no es apta en este país, ya pasó por mi cabeza el suicidarme, exiliarme, esconderme y no me merezco esto porque no cometí ningún delito y condeno a todos los gobiernos, especialmente al de aquí”.

Pero a pesar del temor, hay valentía para denunciar este hecho represivo que no fue una ocurrencia de unos policías que saltaron el redil, como explica Gaby: “Quiero mencionar que estamos seguros de que toda la Fiscalía del Estado de Jalisco está involucrada y participó activamente. Esto no fue un pequeño grupo de personas que desacataron órdenes. Mientas estuvimos allí adentro, se notó que estaban muy organizados, que estaba planeado y que toda la Fiscalía estaba preparada. Nadie de la Fiscalía se puede deslindar de esto”, dijo en entrevista en Radio UdeG.

Deben escucharse con atención los testimonios de quienes padecieron el Halconazo tapatío porque dan pistas sobre hechos que deben ser investigados, como la probable existencia de cárceles clandestinas, participación de personas ajenas a la Fiscalía que hablaban otro idioma y otras que pueden explicar no sólo la represión del pasado 5 de junio, sino la posible colusión de policías con grupos dedicados a las desapariciones ocurridas en años anteriores en Jalisco. Son pistas importantes encontradas en los valientes testimonios de los detenidos-desaparecidos hace una semana. Sus relatos son valiosos no sólo como víctimas, sino porque aportan pistas para entender qué fue lo que realmente ocurrió y quién lo cometió.