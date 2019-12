En un 2019 lleno de competencias, algunos cambios, capacitación para los entrenadores, etc., termina el año tenístico de la ATJ.

Los mejores jugadores del Circuito Jalisco son los siguientes:

A: Miriam Estrada

B: Marisol Gómez

C: Zaraí Romo

D: Cecilia Amezcua

N: Giovanna Moreno

AA: Noé Correa

A: Daniel Carrillo

B: Ricardo Iturbide

C: Rubén Serrano Soto

C: 50 José Luis Sánchez

D: Mario Sánchez

D: 50 José Luis Sánchez

N: Ricardo Galán

En varias ocasiones he expresado que hay que hacer cambios en el tenis de Jalisco, sé que es algo muy difícil, ya que la mayoría de los tenistas, o más bien los clubes, no les gusta hacer cambios, para no tener problemas con los socios o tal vez por el aumento de trabajo para los entrenadores.

Pero creo que los cambios serían muy buenos para que más gente esté jugando torneos, y así poder recaudar dinero, no sólo para mantener a la ATJ, sino también para apoyar a jóvenes a jugar otro tipo de torneos en EU.

Mucha gente ya no puede participar entre semana por las obligaciones en los trabajos, mi idea es que exista un Circuito Jalisco de fines de semana, esto generaría que las personas que no pueden jugar entre semana, estarían otra vez participando.

Lo mismo puede pasar esto con los infantiles y juveniles, los torneos son muy tediosos en la espera de canchas, y por lógica terminan muy tarde y al día siguiente tienen que ir a la escuela y como terminaron tarde es muy probable que no hayan estudiado.

Necesitamos tener más gente jugando y hay que buscar formas más creativas para que esto pase.

Lo mismo sucede con el torneo de interclubes, este año pudimos constatar el interés de la gente y de los clubes en participar, pero como hay torneos en esas mismas fechas de repente para alguna de las instituciones se les complica dar más canchas, una idea sería que se juegue sólo el torneo de interclubes de todas las categorías, no sé si alcance un mes, pero sí sería algo espectacular que en ese mes existiera en ambiente de la competencia en equipos y crear así algo nuevo, y que además no coincidan con otros eventos.

Falta también que los infantiles y juveniles participen en estos eventos, es muy importante que desde temprana edad sepan lo que es ser parte de un equipo y ponerse la camiseta de su institución.

Los cambios no son fáciles, pero ya urge hacerlos si queremos ver mejores resultados en el tenis internacional, como también en tener más afiliados.

Hay que hacer más uso de las canchas públicas, no son muchas, pero son públicas y hay que explotarlas para que más gente que no pueden ser socios de un club tenga oportunidad de ser excelentes tenistas.

Con respecto a la capacitación de los entrenadores, durante muchos años hemos tenido muchos cursos, y en lo que va de esta gestión también se impartieron en varias ocasiones, los entrenadores que participan son casi siempre los mismos.

Pero acá hay un punto que falta, quién le da seguimiento a cada uno de los instructores que tomaron el curso, el que sea, que estos mismos lo estén llevando a cabo en sus diferentes escuelas de tenis o por lo menos, en las clínicas para los adultos.

Este punto es necesario llevarlo a cabo si queremos ver otro nivel tenístico en los torneos nacionales.

Lo mismo pasa con el tenis de las escuelas de estudio, no hay una Liga de tenis, o de las mismas universidades, en esta ocasión en el torneo de interclubes participaron en la categoría AA tres universidades, y la verdad se vieron buenos partidos.

En fin, creo que todos podemos aportar más a nuestro deporte querido, sería muy bueno dar más ideas en beneficio del tenis.