“Tengo derecho a continuar con mi actividad empresarial”

El lunes 23 de julio de 2018, recién anunciado por el entonces Presidente electo López Obrador como su futuro superdelegado en Jalisco luego de ser el candidato de Morena a la gubernatura, entrevisté a Carlos Lomelí Bolaños en el programa Desde la Barrera, del Canal 44 de la UdeG y esto dijo sobre el tema que hoy lo tiene en el ojo del huracán.

-¿Qué va a pasar con esa parte, tu eres proveedor de medicinas para el sector público, cómo evitar ahí un conflicto de interés?-, le cuestioné.

-Mira Jaime, es como pedirle a (Alfonso) Romo (jefe de la oficina de la Presidencia) que es nuestro mayor representante, que renuncie a todas sus empresas para poder estar en el gabinete del señor Presidente. No, al contrario, él guarda una gran cercanía con toda la industria, con todas las cámaras. Nosotros seremos muy respetuosos de no estar presentes ni en la vida económica, ni de proveedor del Estado (…) pero hay otras entidades federativas, y así como hay muchos empresarios que van a colaborar en esta administración, creo que también tengo el derecho de continuar con mi actividad empresarial a nivel central o donde me lo permitan algunos otros estados de una manera respetuosa, alargando los presupuestos, cuidándolos y apoyando lo más posible la salud del pueblo de México. Decir que no, que me voy a cerrar, no, no, no. No tiene nada qué ver el hecho que un empresario, de los primeros que llegó a la vida de Andrés, fuimos Yeidkcol y yo, tengamos que renunciar para poder estar dando lo mejor de nosotros para recuperar la buena calidad de vida de los jaliscienses, eso no tiene que estar peleado-respondió.

-¿O sea que tú vas a seguir vendiendo medicinas al sector público?-.

-Sí. Debemos recordar que soy un industrial, entonces yo entro a una licitación nacional con los otros laboratorios de todo el país, se nos convoca a cierta cantidad de piezas y tu empiezas a hacer tu licitación vía internet, en reversa, y donde se detiene, se le asigna…-

-¿Y no ves el escenario que la industria “x” diga: él es muy cercano al Presidente por eso le van a comprar?-.

-Mira me queda muy claro Jaime, que Andrés no se va a prestar a nada de eso y ay de aquel que se atreva a decirle oye…no, no, no, Andrés es pulcro (…) no estoy atenido a eso, yo voy a ganar mis licitaciones cuando se convoquen a nivel federal (…) en los sistemas ciegos de compranet (…) si no hay Gobierno corrupto no hay conflicto. Tampoco tenemos que caer en la indigencia para poder ser servidores públicos. Porque ya sabemos que hay una gran cantidad de servidores públicos que llegan con una mano adelante y una atrás y salen como grandes magnates, esa es la otra parte en la que no hay que estar de acuerdo-.

Habrá que ver si estos argumentos son válidos para la Secretaría de la Función Pública y para la Unidad de Inteligencia financiera de la SHCP que ya lo investiga por los 164 millones de pesos que vendió en la era de la cuarta transformación al Gobierno federal y al de Veracruz y si la carta que emitió ayer basta para deslindarlo de cinco de las nueve empresas a las que le vincula la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que lo habrían hecho incurrir en por lo menos conflictos de interés y por lo que su amigo AMLO pueda decidir sacrificarlo.

