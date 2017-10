¿Televisa y TV Azteca o Slim?

Esta vez me metí en corredores por los que no suelo caminar, pero es que la grilla en el futbol también está durísima y pocas oportunidades hay de ver el teje y maneje de los grandes empresarios que manejan el deporte nacional.

Esta semana la Federación Mexicana de Futbol y las dos grandes televisoras de este país, TV Azteca y Televisa, firmaron nuevamente un contrato para transmitir los partidos de la selección mexicana.

Los enterados han puesto el grito en el cielo porque, desde su perspectiva, se perdió la oportunidad de que la Federación ganara más dinero y que Carlos Slim entrara, por primera vez, a la jugada.

La Federación Mexicana es una empresa privada, formada por 16 dueños de 18 equipos de primera división. Esta empresa, a través de su asamblea de dueños, decide a quién vende patrocinios y a quién vende los derechos para transmitir los partidos. De los patrocinios ganan muchísimo dinero y necesitan que los partidos se vean.

TV Azteca y Televisa forman parte de la Federación, pues son dueños de equipos de futbol. No sólo eso: la empresa más odiada y más querida y más rechazada y más vista por los mexicanos, es decir, Televisa, prácticamente fundó la Federación. Es de casa, pero no tiene los derechos exclusivos: los compra en alianza con TV Azteca a los otros dueños (uno más rico que el otro, varios con fortunas más grandes que Azcárraga, no crean que son alfiles subordinados). Este año se la pusieron más difícil y hubo una grilla durísima que no he visto en la política. Hasta una comisión se formó, y como en toda grilla que se respete, había filtradores de información y hasta alianzas tácticas con disfraz de pelea. Las partes principales son las siguientes: Jesús Martínez (ex socio de Slim con el Pachuca y el León), González Ornelas (el del Monterrey), los otros dueños en bloque, y por supuesto, Carlos Slim a través de su yerno Arturo Elías Ayub. Las empresas involucradas son: UnoTV, TV Azteca, NBC y Televisa.

Slim ofreció 260 millones de dólares y trascendió que la dupla Azcárraga-Salinas ofreció 200. La FemexFut optó por Televisa-Azteca. ¿Por qué?

Resulta que las negociaciones implican mucho más que el monto fijo inicial. Slim ofreció 260 por la exclusividad para UnoTV, pero no ofrece señal abierta, ni publicidad gratuita para la selección, ni utilidades por venta en medios digitales. Azcárraga y Salinas, además, ofrecen premios al desempeño y condonación de una deuda previa, además de prioridad en anuncios a patrocinadores de FemexFut.

Los enterados me hicieron sumas y restas. Según ellos, las ofertas terminan, a ojo de buen cubero, en 199 por parte de Slim y 273 por parte de las dos grandes cadenas televisivas.

En la historia hay traidores, empresariototes enojados y periodistas que señalan a TV Azteca y a Televisa como las malas de la película. La verdad es que es un asunto de negocios en el que Slim, otra vez, salió perdiendo.