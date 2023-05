Tecnología y muerte

Apenas puedo imaginarme en la situación. Vas tranquilamente con tu auto, tu familia contigo, de repente el coche empieza a ganar velocidad sin que tú estés acelerando. Pisas el freno y no hay respuesta, al menos no respuesta suficiente para detener el vehículo. Tu mente probablemente ya no tenga la frialdad necesaria para pensar y buscar alternativas como podría ser, poner la palanca de cambios en neutral. Peor aún, lo intentaste, pero no lograste hacerlo. Vas esquivando a los demás como puedes hasta que pasa lo prácticamente inevitable: chocas. Las consecuencias probablemente son fatales, tal vez no sólo para ti, pero también para otros. Casos como este han pasado con mayor o menor frecuencia desde hace dos o tres décadas y hace unos pocos días, posiblemente haya sido la causa de un grave y muy sonado accidente justo aquí, en Guadalajara.

El mayor y más famoso caso de aceleración involuntaria de automóviles se dio con Toyota, entre 2009 y 2010. En un principio, al igual que lo hacen prácticamente todas las marcas, el fabricante nipón quiso culpar a los conductores, alegando que estaban confundiendo el pedal del freno con el del acelerador. Pero por más que sepamos que esto pasa, no ocurre con la frecuencia con la que varios Toyota, principalmente el Camry, se veían involucrados en ese tema. Además, quedaba la duda de por qué la gente “se equivocaba de pedal” justo en los Toyota. Finamente entre demandas, investigaciones y pagos de altísimas penalizaciones, el fabricante japonés justo se vio forzado a hacer un llamado a revisión para arreglar el problema y tuvo que corregir cerca de 10 millones de vehículos.

El de Toyota fue el mayor caso pero no el único ni el primero. En Filipinas, la Mitsubishi Montero Sport también tuvo problemas similares desde 2009. Algunos estaban siendo manejados por agentes de la policía de caminos de ese país. En mayo de 2023, hay más de 100 demandas sobre problemas de aceleración abrupta e involuntaria de la SUV, pero la marca se rehúsa a reconocerlo y afirma que sus autos son seguros.

Tesla y la “compañía de autos más seguros del mundo”

En septiembre de 2019, Tesla también tuvo problemas similares con los Model S, Model 3 y Model X, fueron más de 109 casos y la marca negó que hubo fallas, poniendo la culpa en los conductores. La NHTSA, órgano dedicado a la seguridad vial en Estados Unidos, en 2021, le dio la razón al fabricante, diciendo que fueron errores de los pilotos. Los números de casos en los que hubo un Tesla involucrado son relativamente pequeños y nos deja la impresión de que es posible que haya sido error de los pilotos, aunque particularmente me reservo el derecho de la duda, no porque los conductores no puedan equivocarse, pero sí porque si bien no son tantos como en el caso de Toyota, me siguen pereciendo muchos.

Más reciente está el caso de Volvo, el fabricante sueco hoy parte del grupo chino Geely, que muchos consideran productor de los autos más seguros del mundo. En mayo del año pasado, Volvo hizo un llamado a revisión en Estados Unidos, para corregir un defecto que podía producir aceleración involuntaria en la XV40 Recharge, producidas entre el 8 de septiembre de 2020 y el 13 de agosto de 2021. El problema fue causado porque agua podría entrar en el arnés del acelerador, produciendo oxidación que altera la señal que éste recibe. Fueron cinco mil 300 vehículos llamados a revisión en Estados Unidos, pero al menos al cierre de esta edición, no tuvimos respuesta de Volvo de México sobre si algunos XC40 vendidos aquí pudieron estar entre esas unidades con problemas.

En el mencionado accidente en Guadalajara, una XC40 era conducida por un señor de 75 años de edad, que terminó chocando contra una Rav 4 en la que viajaba una familia y resultó en la desafortunada muerte de un niño de 2 años de edad. El conductor de la Volvo resultó con múltiples fracturas, su esposa de 71 años, fue intervenida quirúrgicamente dos veces. Él alega que el auto comenzó a acelerar sin control y sin respuesta de los frenos. Ojalá haya una investigación seria sobre esto y los culpables sean sancionados. Si resultara ser Volvo, sería importante un llamado a revisión y una notificación pública para que conductores de esos vehículos sepan que necesitan arreglarlos. Y por triste ironía, uno de esos es justo hijo del señor que estaba al volante del auto que terminó en el grave accidente.

