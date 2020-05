¿Te aburres?

Se comprende que no estemos habituados a tener tiempo disponible, así que después de un tiempo prolongado de estar haciendo el trabajo que ahora se te pide desde tu casa, aún así te queda tiempo, y ya no sabes ni qué hacer para entretenerte.

Estar aburrido es ya no tener nada más que hacer, has agotado las opciones de ocupación, entretenimiento, diversión, ejercicio y tareas domésticas. Cuando de repente te das cuenta de que no hay nada más que hacer y no se te antoja nada en especial, como una artesanía, leer, hacer algo más cultural o un trabajo intelectual.

Simplemente ya te hartaste de estar en el encierro y quieres variarle a la rutina y hacer actividades más normales. Pero resulta que debido a este aislamiento no puedes salir y mucho menos estar en contacto cercano con otras personas.

Es faltas de interés, diversión, gusto, atracción por algo, fastidio, y en fin estar esperando que sucedan cosas más emocionantes, y que probablemente nunca lleguen. Y mientras tanto se combina con ansiedad, tristeza y enojo.

Ya el reconocido filósofo inglés, Bertrand Russell, a inicio del siglo pasado señalaba, en su libro sobre la conquista de la felicidad, que los seres humanos de ese siglo irían, progresivamente apegándose más al entretenimiento debido a que se venía una etapa de mucho aburrimiento, por sobre todo debido a la reducción de las horas de trabajo, la aparición de la luz eléctrica y contar con suficientes recursos para satisfacer lo elemental. De todo esto resultaba el temible aburrimiento.

Efectivamente hemos visto que las nuevas generaciones vivimos muy apegadas a los entretenimientos de todo tipo, desde música, videojuegos, series, eventos deportivos, cine y tantas propuestas más para pasar el rato, sin que en realidad te dejen nada de provecho para aumentar tu cultura y disminuir la ignorancia. Son simplemente actividades para pasar el momento en forma placentera y agradable.

Podemos considerar algunos puntos clave para desarrollar una manera de no quedar atrapado en el aburrimiento, puedes considerar los siguientes: a) La vida no es aburrida, el único aburrido eres tú; b) Si aún no tienes alguna pasión o interés importante, es tiempo de descubrirlo; c) Haz una agenda de actividades que te autoimpones y trata de cumplir; d) Empieza por hacer ejercicio diario, el que quieras y conozcas, ya irás progresando, inicia con 10 minutos diarios; e) Come para nutrirte, no para que te sepa rico, haz cambios en tu dieta y trata de comer menos y más equilibrado; f) Elige un libro y lee por lo menos 15 minutos diarios ya irás aumentando. Elige algo que te despierte la curiosidad y el apetito por saber; g) Dedícale menos tiempo a ver tus programas y series favoritas, pero no lo dejes de hacer diario como una parte importante de tu agenda; h) Escoge a amigos y parientes que más quieras y charla con ellos el tiempo que desees, aprovecha para fortalecer tus lazos; i) Decide que cajón, clóset o baúl quieres empezar por limpiar y tirar lo que ya no sirve y usas, un espacio a la vez; j) Un rato de oración de agradecimiento por lo que tienes y por las personas que te aman y necesitas. Un momento espiritual a la hora que gustes y cuantas veces lo requieras; k) Cuida tu higiene, con una atención mayor y más cuidadosa, es tiempo de consentirte; l) Observa, escucha, comprende y ten conciencia de ti mismo, de tu respiración y de toda tu existencia, aunque sea unos minutos.

Ya con todo lo que hemos sugerido, es más que suficiente para que estés ocupado y no te aburras. No pierdes nada al intentarlo, ejercita tu voluntad, dedicación y propósito de ser tenaz y persistente. De seguro vas a dar pasos que no habías nunca imaginado que darías.

Así: ¿Cuál aburrimiento?