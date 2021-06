Tan lejos de EEUU y tan cerca de Rusia

Cuando usted esté leyendo este artículo, debe estar celebrándose o ya debió haber terminado la reunión cumbre entre los presidentes Joe Biden (Estados Unidos) y Vladimir Putin (Rusia) en Ginebra, Suiza. Es el primer encuentro de Biden como mandatario con su contraparte ruso; sin embargo no será la primera vez que estrechen la mano, ya que lo hicieron hace exactamente diez años cuando era vicepresidente.

Es una reunión de cautelas, en donde la tensión está elevada entre las dos potencias y en medio está la seguridad del mundo.

En los últimos meses ‘la liga se ha estirado más’ entre ambos países debido a los ataques cibernéticos, la guerra en Ucrania, el gasoducto Nord Stream 2 y muy recientemente la detención y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny, del que Putin dijo en una entrevista con la cadena NBC que no garantiza que el crítico del Kremlin -actualmente encarcelado- y quien sobrevivió a un envenenamiento con un agente nervioso, “saldrá vivo de la cárcel”, situación de la que se exculpo al decir que “esas decisiones en este país no las toma el presidente (?)”.

Por su parte Biden dijo en la reciente reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que a Putin le iba a “hacerle saber lo que quiero que sepa”, pero advirtiendo que “no buscamos un conflicto con Rusia, queremos una relación estable y predecible”.

De la reunión no se esperaban grandes acuerdos, pero sí aclaraciones de ambas partes y la intención de tener una relación menos tensa.

Pero, en el concierto de naciones, ¿Cuál es la relación del presidente López Obrador (AMLO) con ambos mandatarios?. Recientemente AMLO parafraseo al expresidente Porfirio Díaz cuando se refería a la visita de la vicepresidente Kamala Harris y dijo, “Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, para luego dar una actualización a su interpretación de la frase señalando “Yo puedo decir que es maravilloso para México estar cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”.

Sin embargo, los hechos nos dicen otra cosa. El contacto que AMLO ha tenido con Biden -el vecino inmediato, principal socio comercial y país del que proceden más de 40 mil millones de dólares en remesas- hasta el momento se ha concretado a dos breves videoconferencias, a la descortesía de no felicitar a Biden cuando ganó la elección presidencial, bajo pretexto de que el triunfo no estaba estaba oficializado por la autoridad electoral, y de no vigilar con detalle se cumplan los acuerdos en el tratado comercial entre ambos países que ya ha provocado algunos reclamos del vecino del norte.

Mientras que con Putin, aunque la cercanía geográfica es mucha, la comunicación es más frecuente, expedita y amable. El pasado 29 de abril, cuando se encontraron el canciller Marcelo Ebrard y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, este confirmó ante la prensa que Putin y López Obrador “con regularidad sostienen conversaciones telefónicas”, además de darse a conocer que se extendió una invitación personal a Vladimir Putin para viajar a México con motivo de los festejos del inicio del proceso de independencia, lo que aparentemente no ha sucedido lo mismo con el presidente estadounidense.

Así que, la frase de Porfirio Díaz podremos actualizarla a las circunstancias y decir, ‘Pobre México, tan lejos de Estados Unidos y tan cerca de Rusia’. ¿Usted, qué opina?.