Tuve la dichosa oportunidad de conocer la existencia de la Asociación “UNA SEGUNDA MIRADA”, institución creada hace seis años a iniciativa de una joven y solidaria mujer, Zaira Vázquez, quien habiendo estudiado y aprendido el lenguaje de señas pudo comunicarse con las personas que padecen sordera y de ahí enterarse que existe la sordo-ceguera, discapacidad verdaderamente angustiosa pues su movilidad cotidiana se complica notoriamente al no contar con ninguno de los dos sentidos, motivo por el cual su vida esta marcada desde su profunda soledad. Hagamos un simple ejercicio de concentración e imaginemos la vida en tales condiciones.

La inspiración de Zaira ha logrado, a base de apoyos psicológicos y trabajos de rehabilitación llevados a cabo por personal altamente calificado, evitar que la vida de estas personas transcurra bajo el signo de un hondo lamento. La ciencia avanza a grandes zancadas y para el caso de la sordera existe una cirugía que consiste en implantar un pequeño aparato en el cerebro del afectado, procedimiento conocido como “implante coclear” que es llevado a cabo por cirujanos maxilofacial, se trata de alta tecnología que consiste en un traductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo ( wikipedia). El éxito del implante le permite a la persona comenzar a escuchar los “ruidos” del mundo entre ellos el lenguaje y en consecuencia poder comunicarse con el exterior. Por cierto, no existen sordomudos, solo sordos que no hablan porque no escuchan.

Una chica, Eneida, que ya pasó por el proceso del implante, cuenta su experiencia y asegura que, en principio le resultaba francamente traumatizante escuchar tal diversidad de sonidos, los ruidos de la civilización, entre ellos el lenguaje cotidiano, pero que una vez superada esa complicada etapa el poder hablar ha sido una sensación intensa y maravillosa.

Como nunca se puede tener todo y menos al mismo tiempo el costo de los implantes es verdaderamente alto, ronda los 400 mil pesos lo que conduce a limitar al acceso al mismo a la gran mayoría de las personas que padecen sordera. Poco se ha tocado el tema respecto a establecer campañas desde el sector oficial incluyendo al social, a fin de obtener recursos para ir liberando a tantos y tantos seres humanos cuya angustia gira en su cabeza cotidianamente.

UNA SEGUNDA MIRADA es un verdadero ejemplo a seguir que, por cierto, acusa de frente a esa enigmática mezcolanza de indiferencia y compasión de la que frecuentemente somos testigos, Zaira sin tener cercanía con la discapacidad convirtió su cotidianidad en espiritual “distracción” haciendo suyas las lagrimas de quienes van por la vida en un estado de absoluto silencio y de absoluta oscuridad. Ejemplos que deberían anudarnos el estómago y lograran bajar a muchos de ese trono de la indiferencia en el que cómodamente se pasan la vida.

La sordo-ceguera reto social que a todos nos corresponde enfrentar, iniciando por conocer la Institución, su personal y sobre todo aquellos seres humanos, personas antes que nada que han encontrado apoyo y esperanza en prójimos cuya vocación es tratarlos con calidez y amor.

Datos de la Asociación: UNA SEGUNDA MIRADA. Domicilio: JESÚS GARCÍA 2279, PRADOS PROVIDENCIA. Teléfono: 3810-4050. Directora: XAIRA VAZQUEZ.