Solo conmigo te puedes divertir

Las personas autoritarias y dominantes con la pareja, tienden a tomar actitudes de celos, para incrementar su vigilancia y control hasta de las actividades que debe realizar y así asegurarse que con nadie más sea feliz.

Se mantienen atentos a todo lo que hace su pareja, con el fin de enterarse de todas sus relaciones, para tratar de impedir que se diviertan con alguien más.

En su mente está la firme idea de que tienen que estar presentes en todos lados, especialmente en fiestas y reuniones, para asegurar que con nadie más se la pasen mejor. Desarrollan una obsesión por dominar los estados de ánimo de su pareja, con tal de no sentirse nunca relegado a un segundo plano, no lo soportan. Y por ello necesitan saber todo lo que le gusta y divierte, para tratarlos de controlar.

Es del estilo de personas que vigilan al tipo de amistades que tienes y con quiénes te diviertes más, y son capaces de buscar la manera de boicotearlas, con tal no sufrir celos cuando se reúnen con ellos.

Llegan a creer que tienen la autoridad suficiente, como para decidir si puedes o no ir a una reunión con tus amigas. Y si a caso lo haces sin su conocimiento, te la arman de lío y son capaces de sospechar muchas maneras de infidelidad.

Las personas, así de dominantes, ponen reglas como tu hora de llegada a casa, manera de vestirte, eligen tus amistades, quieren decidir con qué familiares te puedes o no reunir, desean influir en qué te debes de divertir y en fin quieren estar lo más cerca de tí, con tal de estar al pendiente de todo.

Si empiezan a notar que te la pasas muy bien en algún lugar, o con algún grupo de personas, son capaces de hacer todo lo posible para que la o lo invites, y así poder revisar qué es lo que tanto te agrada. Pues en su mente tienen qué saber qué sucede y verificar cuáles cosas hacen más feliz a su pareja, sin estar incluidos.

No soportan que seas feliz y te diviertas sin ell@s, porque son egocentric@s. Sienten que sí lo hacen, l@s van abandonar y lo peor del caso es que temen ser substituid@s. Y eso no lo toleran. Harán todo lo posible para que la felicidad no la encuentres fuera de ell@s.