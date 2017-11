Socio mediocre

Tras el Gran Premio de Brasil este pasado fin de semana, las críticas a Valtteri Bottas no han cesado y creo que en esta ocasión el finlandés tiene pocos argumentos para defenderse. Bottas logró conquistar su tercera posición de privilegio de la temporada gracias a un inusual error de Lewis Hamilton y el fracaso de Vettel en completar una vuelta sin errores el sábado. El desempeño del domingo por parte de Bottas evidenció la falta de ritmo y enfatizó la diferencia entre los pilotos de Mercedes, creo que ahora no existe la posibilidad de dudar sobre la capacidad de Hamilton después de su memorable actuación en Interlagos.

Es difícil de entender la presión a la que están expuestos los pilotos que cuentan con las herramientas necesarias para triunfar, pero creo que me equivoqué a principios de la temporada cuando celebré la contratación de Valtteri por parte de Mercedes para reemplazar al ex campeón del mundo, Nico Rosberg. Pensé que la frialdad, madurez y ritmo que había mostrado Bottas en Williams sería suficiente para competir con su compañero de equipo en condiciones normales y presenta un reto mucho más interesante para el tetracampeón, sin embargo no sucedió y ahora tiene prácticamente perdido el subcampeonato.

Desde la introducción de los nuevos motores en la máxima categoría, Mercedes nunca había fallado en conquistar los dos primeros lugares dentro del campeonato mundial de pilotos y creo que ahora es cuando realmente se puede analizar y apreciar el trabajo de Nico Rosberg previo a su retiro.

No pretendo alegar una solución porque no la tengo, pero por primera vez tengo que estar de acuerdo con los comentarios del ex campeón Jacques Villeneuve sobre Valtteri Bottas, el canadiense platicó con Autosport y calificó como embarazosa la actuación del piloto el domingo, me da pena, pero no encuentro motivos para refutar sus alegatos.

Si Valtteri quiere conservar su asiento en la escudería dominante necesitará trabajar muy duro durante el invierno y encontrar las décimas que le faltan, el carácter y agresividad en pista, de lo contrario seguramente la dirección en la escudería alemana buscará quién pueda continuar triunfando cuando Lewis decida abandonar el deporte.

Mercedes afortunadamente tiene el talento en casa para reemplazar a Bottas y seguramente el piloto está consciente de la situación, por lo que su pobre desempeño es todavía más inexplicable, reconozco que tres victorias y el tercer puesto en el campeonato serían resultados positivos en cualquier otra escuadra, pero estoy seguro que muchos esperábamos más de Valtteri al heredar un puesto obligado a triunfar.

Preguntas y comentarios @desdepista