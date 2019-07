"Sociedad civil con hueso"

Las opiniones públicas son aquellas en que la gente es invitada por nuestros amados gobernantes, que tanto y tan generosa y desinteresadamente se preocupan por nosotros y por nuestro bienestar, y cuando el infelizaje habla, nuestros inigualables patricios mandan algún barbero tercerón a pretender escuchar a la raza pelona, que le mete todo el entusiasmo del mundo para opinar -porque hay que reconocer que a casi todos lo que nos gusta es hablar y dar opiniones- por eso, es que participan en política y no como creen la bola de malpensados por la lana que nuestros representantes reciben casi a fuerzas.

Miente villanamente aquel que diga, o que siquiera se atreva a siquiera sugerir que cualquier funcionario público, de cualquier nivel presta sus servicios por dinero y no por amor al servicio, por eso jamás verá usted un juicio en que se les acuse de ratas, vea usted que listos son los gobernantes, jamás escuchará usted a ningún funcionario que cuando hable de plata mencione la sucia palabra dinero, eso no, lo más cerca de que llegan ese concepto es cuando se refieren a la mosca dicen: el recurso, así que no existe ninguna acusación por manejo inadecuado de dinero, nunca ha existido, cuando más hablarán de uso de recursos.

Para poder acceder a los fondos públicos harán cualquier cosa, el deseo de servir los devora y son tan listos que para ello han inventado el brillante concepto de los miembros y miembras de la y lo sociedad civil, cuyos más preclaros representantes tienen que durar en algún grupo social, sin recibir abiertamente dinero publico y ser muy críticos con algún tema notablemente en que les merezca que hay muchas deficiencias gubernamentales como por ejemplo la violencia que padecemos, el transporte público, las inundaciones, la falta de medicinas etc. Escoja su teme y no lo suelte en cuanto medio tenga de hacerse oír y siempre haciendo énfasis en que usted es ciudadano al corriente de mis impuestos con el solo interés del bien común.

Ahora que yo debo manifestar enfáticamente como ciudadano al corriente en el pago de los impuestos y con el único interés del bien común que creo firmemente que nuestras egregias autoridades no tienen culpa alguna o si se quiere fuera de la preocupación que debemos tener todos sobre la violencia que sufre la población, no son culpables del trasporte tan deficiente que tenemos, no podemos culparlos de las inundaciones ni de las faltas de medicinas, sería injusto culparlos; pero, así como digo una cosa digo la otra y es que no debemos culparlos tenemos que decir que no tienen la menor idea de cómo solucionar esos y otros problemas, recuerden ustedes que están ahí por ser cuates de los más gargantas, no porque sepan.

De cualquier manera nunca he oído a un funcionario que tenga la culpa de nada, así que usted siga reclamando y capaz que completa el círculo sociedad civil con hueso. Búsquelos, no falla.

