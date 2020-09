De una veintena de ilustres pensadores socialdemócratas, los más conocidos son: Henri Bernstein, Carlos Fermont, León Blum, John Maynard Keynes, John Kenneth Galbraith, Olof Palme, Nehkrú y Joseph Stiglitz. De éstos, escogí los dos primeros para comentar su ideología.

Carlos Fermont - “Hubo en México una sociedad civil mucho más vibrante durante la primera mitad y el último tercio del siglo XIX”.

En México hay ocho mil 500 organizaciones civiles (no es lo mismo que las no lucrativas). En encuestas de 2001, 2003 y 2005 sobre la cultura política, en México 82% de los encuestados confesó no haber trabajado nunca formal o informalmente en conjunto con otros para beneficio de su comunidad.

Se habla de la socialdemocracia como una ideología política que trata de promover la justicia social, mediante la intervención directa del Estado en la economía capitalista para reducir la brecha entre el enriquecimiento exagerado y la pobreza extrema. Se define como una democracia representativa, muy cercana a nuestra forma de Gobierno en México, a la que habría que afinar para suprimir sus defectos de tal manera que se obtenga una zona de confort que alcance a las clases más necesitadas; que todos tengan alimentación suficiente, vestido, habitación, educación y salud, desempeñándose laboralmente de acuerdo con su capacidad física y mental y ganando lo suficiente para cubrir sus necesidades. El objetivo básico de la social democracia es reducir los niveles de desigualdad no a base de subsidios, sino en el crecimiento de las oportunidades, no frenando el desarrollo de las empresas, sino apoyándolas para que aumenten su capacidad de aportación para redistribuir la renta de una manera más social y en beneficio del interés general.

Henri Bernstein analizaba la posibilidad de transformación del capitalismo al socialismo democrático mediante un proceso de reformas políticas y económicas que debían figurar como objetivos prioritarios del movimiento de la sociedad civil, por lo que la presencia del partido social demócrata en las elecciones de gobernantes se traduciría en presencia parlamentaria para hacer posible el cambio de las leyes que opriman al pueblo. La transformación del capitalismo a la socialdemocracia se lograría mediante un proceso de reformas políticas y económicas.

Bernstein define la democracia como el Gobierno de clases. La transición a una sociedad socialista puede lograse mejor mediante una evolución dentro de la democracia representativa que preconiza una ideología de economía mixta, seguridad social ampliada, regulación de la macro empresa privada, para protección del trabajador, del consumidor y de la competencia de mercado. Protección del medio ambiente, impuesto progresivo, proporcional y progresional; política social laica, políticas de emigración, inmigración y multiculturalismo; el libre comercio; respeto a la propiedad privada; formación de la justicia social; derechos humanos, derechos sociales y libertades civiles. Entre las que se encuentra en primer lugar la crítica periodística y en las redes digitales para que recupere su verdadero espíritu: el de buscar porquerías y sacarlas a la luz. Son tantas las basuras morales que se acumulan a nuestro alrededor, especialmente en el terreno de las prestaciones sociales. El mal que supura nuestra sociedad tiene que ser puesto en evidencia.