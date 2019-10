Sobre un Atlas poético

Martha Cerda

Un lunes 20 de agosto de 2018, recibí una convocatoria para participar en una antología del PEN Club francés. La enviaba la doctora Rocío Durán-Barba, invitando a todos los centros PEN de América Latina a enviarle diez poemas inéditos, de diez autores vivos, para traducirlos al francés y hacer una antología bilingüe francés-español, comentada. El tema era Resistir. Inmediatamente extendí la invitación a los miembros de mi centro, quienes la aceptaron entusiasmados. Imagino que lo mismo sucedió en los otros centros, dada la estupenda respuesta que hubo.

El tiempo empezó a pasar y el proyecto a avanzar, no sin dificultades: había que ceñirse a un cierto número de versos, tamaño de página, etc. Sin embargo, todos cumplimos en tiempo y forma.

En cuanto al tema Resistir, no podía ser más apropiado para una antología de poesía latinoamericana. Si algo caracteriza históricamente a nuestros países es esa resistencia, primero contra la Colonia y sucesivamente contra situaciones políticas, económicas y sociales, adversas: guerras de independencia, guerras civiles, revoluciones, dictaduras, pobreza, desigualdad y recientemente narcotráfico y migración… y seguimos resistiendo. El título es una metáfora de la vida cotidiana en nuestros pueblos, desde el Cono Sur hasta México. No obstante, también somos ricos culturalmente, hermosos, pródigos en bellezas naturales y cuna de grandes plumas desde Sor Juana Inés de la Cruz, a Pablo Neruda, Octavio Paz y muchos otros poetas contemporáneos, sin olvidar al gran Rubén Darío. Quienes también levantaron la voz, en su momento, contra las opresiones, y no pocas veces resistieron la fuerza del poder en sus diferentes manifestaciones.

Si tuviera que definir en una palabra esta antología diría que es diversidad. Hay una variedad tanto de tonos y de estilos, como de edades y géneros de los autores, lo que la enriquece. Los hay muy jóvenes y otros no tanto, con puntos de vista clásicos o ultramodernos, pero todos coinciden de una u otra manera en el concepto de resistencia como tema poético.

Este importante, ambicioso e interesante proyecto, se hará realidad el 15 de octubre, día en que se hará el pre-lanzamiento de la antología en el Institut Culturel du Mexique de París, Francia. Yo tendré el honor de representar a los escritores de los países de América Latina: argentinos, bolivianos, colombianos, cubanos, chilenos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, paraguayos, puertorriqueños, venezolanos y mexicanos, reunidos en este libro. Y para el día 30 de noviembre, se hará la presentación oficial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a las 18:30 horas, en el salón Juan José Arreola.

Del PEN Club Guadalajara participan los poetas Jorge Orendáin, Zelene Bueno, Martha Cerda, Rafael Ortiz, Aída López, Jorge Luis González, Ruth Levy, Elsa Levy, Mario Heredia e Iliana Hernández.

A continuación transcribo algunos poemas de la antología:

Lo que nunca aprendí

Se nublan los azulejos del piso del baño,

mis pies descalzos se espían entre ellos,

a veces se pisan suavemente, alternadamente,

tienen gemelos lunares en el empeine

uno cada uno, en el centro, en el mismo lugar

del mismo tamaño.

Salgo del baño marcada, inestable,

el piso de madera es más cálido, más seguro.

Mañana voy a quemar el camisón que llevo puesto,

mañana la vida se desarma

y yo que nunca fui buena para los rompecabezas

ahora debo empezar con uno nuevo, por los bordes.

No sé cómo resistir

pero no hacerlo

es algo que nunca aprendí.

Luciana Ravazzani, Argentina

Vine a escuchar el grito de mil voces

en el rojo que manchó la calle

¿ese era tu cuerpo

el mío?

¿ese era mi grito

el tuyo?

Vine yo

en un racimo de días contados

y su sombra nocturna

a desanudar el agua de un río revuelto

en llanto

a ver más allá de la hondura

de una gota de rocío

escurriendo en tu mejilla.

¿A cantar vine?

Si llevo en el ala

el corazón doliente

a fuego lento zurcido

en el ojal del tiempo.

¿Vine

yo

a cantar?

Zelene Bueno, Guadalajara