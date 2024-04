Sin titubeos

Con tan sólo un partido por jugar del Clausura, en la tabla de posiciones se está teniendo un cierre trepidante de la fase regular, por lo compactada que se encuentran las posiciones que definen la calificación directa a la Liguilla y el Play In.

De hecho de los equipos que tienen aspiraciones solo uno quedará fuera; en este momento es el León que actualmente se ubica en el lugar 11, aunque con los mismos puntos que tiene Querétaro.

Vale la pena establecer que no porque la tabla se encuentre compactada por ese simple hecho que la mayoría de los equipos que disputarán la Postemporada están manifestando un buen nivel futbolístico, ni que nos estén obsequiando partidos de mucha calidad.

Siendo indiscutible que las posibilidades de terminar en la mejor posición posible, genera en los equipos y en sus aficionados grandes expectativas.

El Guadalajara hilvanó su cuarto triunfo consecutivo, despachándose a un Querétaro que se aferra al Play In.

Lo que son las diferentes exigencias: Fernando Gago sigue afirmando, y con toda la razón, que siempre hay cosas que corregir. El Rebaño aún no da la sensación de que ya alcanzó su mejor nivel para la parte decisiva de la contienda, ni que se le pueda perfilar como uno de los grandes contendientes en la Liguilla, aunque de sobra sabemos que la Liguilla es otro torneo.

El Guadalajara cerrará como “visitante” contra el Atlas en el Estadio Jalisco en otra edición del Clásico Tapatío. Hay quienes piensan que como antaño los Rojinegros salvarán su pésimo torneo causándole un desaguisado al vecino y rival deportivo.

En contraste, Mauro Gerk señaló que la derrota frente a las Chivas no les quita el buen torneo que han realizado, lo cual es cierto, porque el objetivo Queretano era salvarse de la multa del cociente. Los Gallos Blancos culminarán la fase regular en el Estadio La Corregidora recibiendo a los Pumas, que están que no caben de alegría porque le ganaron al América, en un partido muy emotivo para los auriazules.

Del lado del campeón el traspié en C.U. no le representa mayor consecuencia, considerando lo que el técnico de las Águilas ha venido repitiendo insistentemente a lo largo de la competencia: que su objetivo es calificar de manera directa a la Liguilla y ese objetivo ya lo lograron. Teniendo además muchas posibilidades de terminar como líder general, si es que alguna importancia tiene, porque cerrarán contra el Puebla.

A propósito: de esos comentarios absurdos, por decir lo menos, que se escuchan y se leen, ante el revés americanista, se afirmó que no hay equipos invencibles. Por supuesto que no los hay, nunca los ha habido y nunca los habrá, así que esos transnochados devenidos “genios” que pretenden descubrir el agua tibia, por ahí no es.

El cierre trepidante de la carrera parejera que disputan América, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas, Necaxa, Pumas, Querétaro y León, debería de darse en un marco de justicia deportiva disputándose todos los partidos de la última jornada el mismo día y a la misma hora.

Pero como el tema es deportivo, a Mikel Arriola le interesará más elaborar algún otro protocolo.

Mientras algunos analizan la tabla, los partidos del fin de semana y muy importante las diferencias de goles; América, Pachuca y Monterrey tiene cosas que para ellos son más importantes que atender, que son los partidos de Semifinales de la Concachampions.

Y por si acaso, si Pachuca jugara el Play In, tendría el martes 30 de abril el partido de vuelta contra el América y 48 horas después, el jueves 2 de mayo el compromiso del repechaje.

Y del tema de la semana, el estridente castigo de 11 partidos de suspensión para Nahuel Guzmán, habrá que ver si en efecto fue un castigo ejemplar o una tomada de pelo. Esto último sería si el guardameta cumple la sanción sin poder jugar por estar lesionado, porque entonces ¿cuál castigo?