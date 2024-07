Sin mexicanos el All-star game

Y así, como se advirtió, no hubo oportunidad para que al final de cuentas fuera incluido en los rosters de la moderna liga o del anciano circuito alguno de los de por sí pocos peloteros mexicanos que estuvieron con la posibilidad de ser nominados al Juego de Estrellas de la Major League Baseball (MLB), a celebrarse el próximo 16 de julio en el Globe Life Field, estadio de los actuales campeones de la Serie Mundial, los Rangers de Texas.

Los mexicanos que tuvieron esa distinción de al menos estar en los listados fueron: Jarren Durán, con una gran participación en los jardines de los Medias Rojas de Boston en lo que va de la campaña y destacado también con el tolete, lo mismo que Isaac Paredes, infielder de Tampa Bay, y Randy Arozarena, outfielder también de Tampa Bay, y de quien se recuerda una memorable y extraordinaria participación en el Star Game del año pasado.

Por cierto, hay que decir que coincidentemente, estos tres peloteros de los que hago mención; Duran, Paredes y Arozarena, se destaparon el pasado domingo conectando respectivos jonrones que ayudaron al triunfo de sus equipos.

Otros peloteros mexicanos que aparecieron en los listados fueron José Treviño, catcher de los Yankees de Nueva York y Alex Verdugo también, outfielder de los Yankees de Nueva York, quienes se quedaron no necesariamente por ser mejores o no que los que fueron precisamente encumbrados, sino porque no fueron los que tuvieron mayor atracción popular y o la admiración de parte de los críticos que tienen esa canonjía de elegir.

No obstante ello, no deja de tener sus atractivos esta edición del espectáculo de media campaña, basta mencionar que las primeras estrellas que aseguraron la participación y titularidad fueron el jardinero central de los Yankees, el ‘Juez’ Aaron Judge, y la superestrella de los Phillies, Bryce Harper, habiendo sido los peloteros más votados en la fase de elección.

A ellos se suman grandes peloteros como la contratación estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, y el debutante Gunnar Henderson, así como los receptores, Bryce Harper, Benny Machado, Mookie Bets e incluso Christian Yelich.

Las listas quedaron integradas así:

Liga Americana: Primera base: Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays. Segunda base: José Altuve, Astros. Campocorto: Gunnar Henderson, Orioles. Tercera base: José Ramírez, Guardians. Receptor: Adley Rutschman, Orioles. Bateador designado: Yordan Álvarez, Astros. Jardineros: Aaron Judge, Yankees; Juan Soto, Yankees; Steven Kwan, Guardians.

Liga Nacional: Primera base: Bryce Harper, Phillies. Segunda base: Ketel Marte, D-backs. Campocorto: Trea Turner, Phillies.

Tercera base: Alec Bohm, Phillies. Receptor: William Contreras, Brewers. Bateador designado: Shohei Ohtani, Dodgers.

Jardineros: Christian Yelich, Brewers; Jurickson Profar, Padres; Fernando Tatis Jr., Padres.

Un atractivo más será el morbo de ver jugar en el mismo equipo a dos grandes peloteros, uno grande tanto por sus resultados como por su dimensión física, me refiero al Yankee Aaron Judge y por otro lado al pequeño gigante llamado ‘Astro Boy’, el venezolano José Altuve.

El caso es que, seguramente, será un choque importante, ahora habrá qué ver la estrategia de los managers y ver cómo pueden romperse la jetatura que, de buena forma, mantiene la Liga Americana sobre la Nacional en los últimos años.

