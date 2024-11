Sin colados

El futbol tapatío se quedó sin representantes en el presente torneo, cuya fase decisiva se empezará a jugar a partir del próximo miércoles, con equipos que tuvieron un receso 18 días sin actividad, “gracias” a la impresentable calendarización de la Liga MX, misma calendarización que hizo hasta lo imposible por hacerle la “vida de cuadritos” al América, pero no se salió con la suya, porque el bicampeón superó la fase de Play In derrotando a los Xolos.

Finalmente en su última oportunidad Tijuana la aprovechó, goleó y le puso final a las ilusiones del Atlas de hacer algo más en la competencia. La Jauría extinguió la euforia atlista generada post Clásico Tapatío.

En la cancha de césped sintético del inmueble fronterizo el Atlas no dio para más, y por eso, ya está de vacaciones.

Habiendo concluido la fase regular en el décimo lugar, corresponde a Grupo Orlegi analizar y determinar el destino del proyecto de Beñat San José.

Los rojinegros que armaron su fiesta en el estadio del Guadalajara, eliminando “a lo Atlas” a las Chivas.

La forma como terminó en el Clásico Tapatío en el Estadio AKRON, no fue para nada ejemplar.

Provocaciones atlistas, desquiciamiento de algunos, expulsados “Hueso” Reyes,“Pollo” Briseño y “Chicharito” Hernández, lo lamentable del asunto, fue que esa “pasión” se transmitió de mala manera a las tribunas, grescas en algunos sectores y lo peor fue la agresión con arma blanca de un pseudo aficionado a otro por el simple hecho de portar una camiseta de los Zorros.

La semana pasada se criticó, y con razón, la agresión de que fue objeto Javier Aguirre al término del partido Honduras contra México en el Estadio Francisco Morazán, utilizando todo tipo de calificativos.

Tristemente, en un estadio que será mundialista en el 2026 y que tenía una bien ganada fama de ser un recinto que a lo largo de su historia han sido muy escasos los acontecimientos de violencia, un aficionado haya sido apuñalado en su interior.

Cabría suponer que las autoridades competentes habrán de dar con el descerebrado agresor y aplicar la ley.

El hecho violento volvió a evidenciar que los protocolos de la Liga MX son uno peor que el otro, y que el Fan ID no ha estado ni cerca de ser una solución para erradicar la violencia.

La eliminación de Chivas es un fracaso, quien pretenda mimar, solapar o atenuar la palabra “fracaso”, no entiende lo que debe ser y lo que representa el Guadalajara con su tradición e historia.

Con Gago o con Ortega las Chivas nunca fueron candidatos al título, pero tampoco para ser eliminado en el Play In jugando en su cancha.

Los rojiblancos terminaron en el noveno lugar, a media tabla; en circunstancias “normales”, calificando los ocho mejores, hubieran quedado fuera de la Liguilla.

Llegó el momento de la reflexión profunda para Amaury Vergara, por lo pronto, Arturo Ortega ya no es el entrenador del Rebaño.

¿Seguirán con el proyecto original de Fernando Hierro o se buscará por otra ruta ?

Sea cual sea la opción que se elija, la realidad estableció que es impostergable la contratación de futbolistas que marquen diferencia y que sean capaces de definir partidos.

En apego involuntario a la justicia deportiva, la Liguilla la disputarán los ocho mejores.

Cruz Azul debería de hacer de la serie contra Xolos un mero trámite. Aunque el América no parece tener el nivel que mostró cuando fue goleado por el Toluca, no es favorito en los enfrentamientos ante los Diablo Rojos. San Luis ya hizo más de lo que se esperaba y no parece que le vaya a ser suficiente para eliminar a los Tigres. En la serie más pareja, Pumas contra Monterrey, los Rayados con la sensible baja por lesión de su portero Esteban Andrada y cabildeando la sanción a Lucas Ocampos para que pueda jugar al menos el partido de Vuelta.