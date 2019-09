Si no es ineptitud... ¿entonces es omisión?

Tiene razón el señor gobernador, coincido en un mil por ciento con él: mentirle a sus gobernados, es lo peor que un “juncionario” puede hacer. De ahí que aterrorice tanto el que se nos mienta -ya sea porque se está mal informado o porque se considere que la sociedad no comprende ni a él, ni a sus cifras oficiales, ni las declaraciones de sus “colaboradores”-. El caso es que la ineptitud asoma por todos los rumbos de su mandato, y echarle la culpa “a los mismos de siempre”, se convierte en una perversión peor de la que el dengue está ocasionando, pues estamos hablando de la muerte de seres humanos, lo cual no tiene retorno.

En primera instancia se había informado que todo estaba bajo control, pero ante los hechos padecidos, finalmente salió a reconocer que sí existe una epidemia (lo cual, no es poca cosa). De los cuatro mil 290 personas afectadas -hasta el día de la aparición de su video-, sólo reconoce dos muertes, es una estadística ¡¡difícil de creer!!-. ¿Por qué no harían rueda de prensa?, ¿para evitar preguntas incómodas o porque no se encontraba físicamente disponible?...las especulaciones salen sobrando, los hechos son los que cuentan.

En cualquier caso, el video por medio del cual el señor gobernador dio la cara a la espantada ciudadanía está lleno de contradicciones, y ni los robots, ni sus múltiples seguidores pueden cambiar la realidad sólo con palabras injuriosas y amenazas o acciones fuera de tiempo.

Si han gastado 45 millones de pesos más (37%) que “los mismos de siempre” y los resultados son negativos, ¿entonces de qué estamos hablando? Si la persona responsable del área admitió que “la prevención y las fumigaciones en Jalisco empezaron tarde” (Mural, viernes 20 de septiembre), entonces alguien miente.

APUNTE

Queda claro que en la entidad existe ineptitud para gobernar en no pocos “juncionarios”. Las muertes aceptadas, más las no reconocidas y las que se puedan sumar son increíbles en un segmento tan ampliamente identificado. Si de acuerdo con el diagnóstico de quienes dicen gobernar: “los mismos de siempre” sólo pretenden sacar raja política, quiere decir que el remedio no está en los muchos millones de pesos que dicen están invirtiendo (116), pues lejos de inversión, deben ser considerados como gasto o derroche a destiempo.

Tampoco el uso de robots en “las benditas redes sociales”, ni las llamadas a directores de medios, es la solución. Si en México y en Jalisco no se profesionaliza la función pública, y se permite que el amiguismo y los incondicionales prevalezcan, el gasto social -que nunca debiera ser- provocará más crisis que el propio cambio climático…lo cual ya es mucho decir.

A propósito, ¿ya pasaron a fumigar por su casa, barrio, coto, colonia, fraccionamiento o comunidad? ¡Cuídense por favor!, la muerte es cosa seria.

