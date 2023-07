Cuando cumplió 60 años en México, en 2021, Nissan hizo un evento en Aguascalientes en el que tuvimos la oportunidad de conducir varios autos de su portafolio, incluyendo la estrella mayor, el GT-R. Lo hicimos en la pista de prueba de la planta AGS 1, con dos grandes rectas y dos curvas peraltadas de 180 grados de giro (giro, no inclinación). Pero para mí, la verdadera estrella del día la manejé en una plancha de concreto justo al lado de la pista, donde pusieron conos para hacer un trazado que nos permitía sentir las capacidades del auto que todos conocen: el March. ¿Sorprendidos? Yo también lo estuve. Pero hoy, mirando la gama de la marca nipona en el país, lo estoy aún más.

El March llegó a México en 2011 y desde entonces me gustó tanto su manejo, que la prueba que escribí para EL INFORMADOR se titulaba: Dignidad popular. En ese momento al March aún le faltaba frenos ABS y bolsas de aire, que llegarían en el sedán de la misma plataforma (llamada “V”): el Versa, hoy conocido como V-Drive. En 2021, el March volvió a conducirse tan bien como en su lanzamiento, pero además ya contaba con ABS y dos bolsas de aire algo que, para 2022, mejoraron considerable y sorpresivamente a seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad, el ESP. Hoy, todos los autos de Nissan cuentan con ese equipo y otros, como X-Trail y Pathfinder, llegan a ofrecer nada menos que 14 sistemas de ayuda electrónica a la conducción, lo que la marca llama Nissan Intelligent Mobility.

Si la evolución de Nissan se limitara a la seguridad, ya sería algo suficiente para agradecer y aplaudir, pero en mi opinión no es sí. La marca está trazando un camino hacia el futuro con inteligencia y entendiendo que el consumidor de automóviles no se mueve sólo por motivos racionales, de hecho, es la emoción el principal factor para muchos de nosotros. El primer de ellos es el diseño. Y en este aspecto, solo el V-Drive es parte de ese pasado reciente, mucho más racional que otra cosa.

Sentirlo en la piel

Pero la forma de autos como el nuevo Altima, Pathfinder, X-Trail, me pone de buenas cuando los veo. Ni qué decir de la Frontier Pro 4X, que se me antoja cuando la miro pasar. Bueno, si llegamos al nuevo Z, entonces sí es ese lugar donde ese agradable escalofrío me recuerda porqué me gustan los autos. Manejarlo entonces, sentir los 400 caballos puestos en las ruedas traseras, como Dios manda, además, con la posibilidad de controlarlo con una caja manual, es entender que el futuro no tiene porqué ser aburrido.

Futuro en la industria automotriz no se hace hoy sin pensar en autos eléctricos, y para Nissan eso es algo que existe desde hace mucho, con el Leaf. Probablemente en algún momento también tengamos aquí el también 100% eléctrico Arya. Esa experiencia tan larga en la producción y venta de autos eléctricos hizo que la marca comprendiera mejor que otras que el cambio hacia autos que solo usan baterías y electricidad para moverse no está aquí para todos, al menos no todavía. Y Nissan encontró la alternativa con e-POWER, la tecnología que hace que sea un motor eléctrico el que mueva los vehículos, pero que no dependa de una estructura de cargadores que aún está lejos de ser suficiente, principalmente en mercados en desarrollo como el nuestro. Con un e-POWER es un generador el encargado de cargar las baterías. Homologados como eléctricos, Kicks y X-Trail e-POWER ofrecen las ventajas de circular diario, no pagar tenencia, tener mayor margen de deducción fiscal y no verificar en ocho años. Pero incluso dentro de un producto que encuentra su mayor fortaleza en la razón, el lado emocional se muestra cuando disfrutamos la aceleración con su torque inmediato y su mayor capacidad en las curvas, gracias a un centro de gravedad más cercano al suelo, debido obviamente a las baterías ubicadas debajo de los asientos delanteros.

En general, cuando una marca es líder de ventas en un determinado mercado, esto se debe a que tiene muchos vehículos de bajo costo, que es donde está el volumen. Pero con esta nueva Nissan no es así. Miren lo que hoy está en cada uno de los 230 distribuidores de la marca en el país y verán que el liderazgo es consecuencia de la fiabilidad conquistada durante años, sumada a seguridad, diseño y tecnología.

