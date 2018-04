Patrick Reed se convirtió el día de ayer en el último ganador de la afamada chaqueta verde en Augusta. El norteamericano supo controlar las emociones y no sucumbió a la presión que ejercían sus compañeros para firmar una tarjeta de 71 golpes (-1) superando a Rickie Fowler y Jordan Spieth.

Curiosamente Reed se convierte en el cuarto jugador consecutivo en lograr su primer victoria en un Major en el Masters, llevando a casa mucho más que la chaqueta verde, sino también una bolsa de casi dos millones de dólares.

Con el resultado Reed avanza hasta la quinta posición en el ranking mundial. Jordán quien ganó aquí en 2015 amaneció el día de ayer lejos de la punta, pero una brillante ronda de 64 lo obligó a esperar pacientemente a que sus compañeros terminaran antes de ceder la victoria.

Por su parte Phil Mickelson tuvo una semana interesante y al igual que Woods jugó su mejor ronda ayer, 67 golpes cinco por debajo de par, para terminar con +2 en el torneo.



Aunque Tiger Woods no logró terminar el torneo por debajo de par un sólido desempeño el domingo le valió su única ronda debajo de los 70 golpes en la semana. Woods está lejos de retomar el golf que hace una década dominaba el circuito, sin embargo ya aparecen destellos de la confianza en su juego que prometen sorpresas.

El ex número uno del mundo anunció poco después de terminar su participación en Augusta que se tomará un par de semanas de descanso antes de regresar al tour. Uno de los torneos más prestigiosos del golf mundial terminó, pero no decepcionó. Sin embargo la el golf no se toma largas vacaciones y la acción para los aficionados regresa el próximo jueves para disputar el “RBC Heritage” en Harbour Town.

Preguntas y comentarios maddinformador@gmail.com