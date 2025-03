Sensei rojinegro

Resultados Jornada 11 Liga MX

San Luis retoma el triunfo y por la mínima de 1 – 0 derrota a los Bravos de Juárez, Tigres le da la bienvenida a Guido Pizarro como entrenador y derrota 1 – 0 a los Bravos de Juárez, se quita la malaria Nico Ibáñez y ya anota en la liga. Con el debut de Efraín Juárez en el banco los Pumas derrotan al Puebla 3 – 1. Toluca empezó perdiendo 2 – 0, remonto y gana 5- 2 con triplete de Alexis Vega y otro del Pollo Briseño dos ex Chivas. Pachuca y Mazatlán empatan a un gol, nuevamente con gol del presidente John Kennedy los Tuzos sacan 1 punto. Cruz Azul y Monterrey empatan a 1 gol, nuevamente Sergio Ramos se hace presente en el marcador. Chivas y American empatan a cero, segundo juego al hilo y ambos usan un cuadro alterno, esto deja un desabrido juego. Santos le quita lo invicto a la fiera del León, los de la comarca iban perdiendo y remontaron ganando 2 – 1.

Un partido que se iba perdiendo tres a cero, y la verdad no se veía por donde el Rojinegro, saco la casta lo remonta y lo gana 4 – 3, una actuación excelente Uros Durdevic que anota 3 goles. Primer tiempo desastroso con una defensa endeble con un Ríos que uno no entiende que hace de titular, los cambio tardíos pero acertados le dio otro giro al partido, una victoria ganada con muchos tamaños.

Resultados Juegos de Ida Copa de Campeones Concacaf

Cincinnati y Tigres igualan a 1 gol, los de Monterrey sacan un buen resultado. Los Pumas en casa le ganan 2 – 0 a la Liga Deportiva Alajuelense, ahora a pagar la visita. Cruz Azul y Seattle Sounders empatan a cero goles|, nada para nadie. Monterrey empata a 1 gol con el Whitecaps, el patrón Sergio Ramos no quiso viajar, hace lo que quiere y los regios lo dejan, allá ellos. Chivas estrena entrenador Rojinegro y le gana con un autogol a la América, que estuvieron sobre llevando el juego y al final lo perdieron por soberbios, otra vez el Chicharito aparece y no más eso aparece, pero no trasciende.

Partidos de Copa de Campeones Concacaf Octavos de Final Juegos de Vuelta

Martes 11 de Marzo

Tigres vs Cincinnati, Cruz Azul vs Seattle SOUNDERS

Miércoles 12 de Marzo

Monterrey vs White Caps, América vs Chivas 8.30 pm

Jueves 13 de Marzo

Liga Deportiva Alajuelense vs Pumas

Resultados Juegos de Ida Champions League

Dormund y Lille Olympique empatan a 1 gol, Increíblemente el PSV pierde por goliza en su casa contra el Arsenal el marcador fue 7 – 1, esta llave ya está resuelta. Real Madrid le gana 2 – 1 al Atlético de Madrid parece un marcador muy apretado, Club Brujas pierde en su casa 3 – 1 contra Aston Villa. Bayer Múnich hace fuerte su Localia y le gana 3 – 0 al Leverkusen, Benfica juega gran parte del partido contra 10 del Barcelona y pierde de local 1- 0, PSG es derrotado 1 – 0 contra el Liverpool, Feyenoord pierde 2 – 0 contra el Inter. Ahora vienen los juegos de vuelta.

Juegos de Vuelta Octavos Champions League

Martes 11 de Marzo

Barcelona vs Benfica 11.45 am, Inter vs Feyernoord 2.00 pm, Liverpool vs PSG 2.00 pm, Leverkusen vs Bayern 2.00 pm

Miércoles 12 de Marzo

Lille Olympique vs Dortmund 11.45 am, Aston Villa vs Brujas 2.00 pm, Arsenal vs PSV 2.00 pm, Atlético de Madrid vs Real Madrid 2.00 pm

Jornada 12 Liga MX

Viernes 14 de Marzo

Necaxa vs León 7.00 pm, Querétaro vs Mazatlán 7.00 pm, Puebla vs Toluca 9.05 pm.

Sábado 15 de Marzo

Tigres vs Santos 5.00 pm, Cruz Azul vs San Luis 7.00 pm, Juárez vs Guadalajara 7.00 pm, Atlas vs América 9.05 pm.

Domingo 16 de Marzo

Pumas vs Monterrey 6.00 pm, Pachuca vs Tijuana 8.00 pm.

Del baúl de los recuerdos

Celaya Futbol Club

Su inicio dentro del futbol mexicano, se remonta al año de 1954. El dueño del equipo era un prominente Doctor y promotor del deporte local; Miguel Iriarte Montes.

Alcanzó notoriedad al convertirse en el primer y único equipo recién ascendido en México, que llegó a la final del Campeonato de Liga, esto en la temporada 1995-96, final que se definió a favor de Necaxa por la regla del gol de visitante.

Debutó en la 2da división nacional en un 12 de septiembre de 1954, gana su partido 4 – 0 derrotando al Club Querétaro, su primera visita fue al estadio de C.U. derrotando a los Pumas 4-2. En su primer año en esa división termina en 11vo lugar de 14 equipos.

No fue hasta el año de 1958, cuando logra subir a la primera división, con un récord de 18 partidos invicto. Al mando del entrenador argentino Florencio Caffaratti, toman el lugar del recién descendido Tampico.

Su debut en la 1ª División fue en C.U. visitando a los “cremas” del América, perdiendo 4 a 1 un 13 de julio de 1958. Su primera victoria la logro en la fecha 8, ganándole 3 a 2 al Club Zamora. Llega al timón del equipo Javier de la Torre Jiménez, el legendario jugador y entrenador del Club Guadalajara, en la temporada 1959-1960, en su etapa en el club, dirigió 15 partidos de esta difícil temporada al Celaya, en la cual registro dos victorias antes de ser removido.

Se salva de caer de nuevo a la 2da división, al obtener 1 punto más que el Cuautla F.C., en su primer año en la primera división termina en 13avo lugar, solo gano 4 partidos. En el Torneo 60 / 61 cuando tiene una desastrosa campaña y vuelven a la 2da división.

Al tener muy mala campaña en la división de ascenso, estuvo a nada de caer a la tercera división. Se disuelve la franquicia y el equipo desaparece, esto fue en marzo 1970.

El reinicio del Celaya después de bastantes altibajos y cambios de dueños, logra nuevamente regresar a la primera división. El equipo estuvo metido en muchos problemas para poder tener el equipo y el gobierno de Guanajuato se niega darle el apoyo, la directiva cajetera, dirigida por Enrique Fernández Prado, tuvo que recurrir a recabar fondos de los habitantes del municipio, lográndose la ampliación del Estadio Miguel Alemán Valdez para que tuviera el cupo mínimo que requería la Federación Mexicana de Fútbol Asociación.

Era el año de 1995 cuando el Club Celaya decide la contratación de la gran ex figura del Real Madrid: Emilio “el Buitre” Butragueño, esta contratación tuvo un costo de seis millones de dólares y el jugador tendría un sueldo de un millón de dólares anuales, por un contrato de 2 años.

Deciden reforzar al equipo y llegan entre otros: Richard Zambrano, José Damasceno "Tiba", Filiberto Fulgencio, Iván Hurtado, Sergio Bueno, Hugo Pineda, Armando Cabrera, Joel Cruz Alvarado, Víctor Díaz Leal, Juvenal Patiño, Salvador Mercado, Francisco Javier Cruz Alvarado, José Inés Franco, Alfonso Malibrán y Milton Antunes Nunes "Zico".

Debutan jugando contra los Tecos de la UAG el 26 de agosto de 1995 empatando a 1 gol. Como caso anecdótico fue precisamente en ese año y campeonato cuando ya se otorgan 3 puntos por victoria. Celaya hace un total de 52 puntos y Butragueño anota un total de 14 goles.

En el campeonato 95/96 llega a la gran final enfrentándose al Necaxa, en el primer juego reciben en casa y el marcador termina empatado a 1 gol, el gol del Necaxa lo anota Ricardo Peláez y el del Celaya lo hace Carlos "El Abuelito" Hernández, el juego de vuelta un 4 de mayo de 1996, en el estadio Azteca que fue prácticamente invadido por partidarios del Club Celaya, el partido termina empatado a cero goles y el gol de visitante le da el título al Necaxa, Emilio Butragueño tuvo al minuto 85 el gol que pudo haberle dado el campeonato al Celaya, lo fallo estando solo frente a la portería.

Llega otra estrella del Real Madrid, esta vez fue Miguel Gonzalez “Michel”, y para el verano de 1997 el internacional mexicano Hugo Sánchez, ahora el equipo tiene a tres estrellas de la dinastía madrilista. En el Verano 1998 se salvó del descenso en la última jornada al combinarse el empate a cero con su rival directo Puebla y la derrota del tercer involucrado, Veracruz 0-2 contra Atlas.

En 1998 se retira Emilio Butragueño y la directiva contrata a una serie de jugadores para reforzar al equipo: Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, Javier Manjarín, Julio César de León, Christian Santamaría, otro español del Madrid; Martín Vázquez, Diego Cagna, Pedro Reséndiz, Diego Latorre, José Fabián Cela, Jorge Jerez, José Soto, Armando González, Luis Fernando Soto, Fabio Moreno, muchos de ellos con más pena que gloria.

En el verano de 1999 tienen su mejor torneo, ahora como entrenador Rubén Omar Romano, se suma un goleador al equipo el Hondureño Carlos Pavón, que anota 13 goles en el campeonato, quedando con dos goles abajo que José Saturnino Cardozo que fue el máximo goleador con 15 goles.

En el invierno de 1999 jugando en el Estadio Jalisco golean al Club Guadalajara 5 – 0 esto un 26 de Septiembre. Anteriormente había también goleado al Club América 5 – 1 en el Estadio Miguel Alemán V.

Al iniciar la temporada 2001 – 2002 el equipo no mejora pese a la inversión realizada, su dueño Enrique Fernández Prado decide vender al equipo. Su último partido jugando como Celaya fue el 24 de noviembre de 2002 en el Estadio 10 de diciembre empatando a uno con Cruz Azul.

El equipo cambia de nombre a Colibríes de Morelos, aunque tuvieron que jugar en Xochitepec (población cercana a Cuernavaca), tuvo un paso fugaz en la primera división ya que descienden en 2003 al final del torneo Clausura.

En 2003 el equipo regresa a la primera división ahora como “Cajeteros de Celaya” cuando empresarios de la localidad compran a los Reboceros de La Piedad. Y permaneció en la ciudad hasta el Torneo Clausura 2005. Para el Apertura 2005 la franquicia se trasladó a la ciudad de Salamanca para revivir a los Petroleros.