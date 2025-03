Sensei rojinegro

Resultados Jornada 9 Liga MX

Increíblemente los Tigres caen en su casa con Cd Juárez, el marcador fue 1 – 0, por igual marcador el otro Regio Soberbio el Monterrey pierde con el modesto Mazatlán. Xolos golea 4 – 2 a unos tristes Pumas. Pachuca se levanta de ir perdiendo y le gana al Puebla 2 – 1. Toluca se despacha 5 – 0 al Querétaro, dando un muy buen juego. San Luis derrota 3- 1 a las Chivas, el gol del chiverio lo anoto el Chicharito, vaya ya era ahora que hiciera algo por su equipo, aunque no ayudo de mucho, pero lo celebro como si fuera un gol de un mundial, pobre Guisante.

Resultado Jornada 10 Liga MX

Mazatlán y la Maquina de la Cruz Azul empatan a un gol, con un golazo de tiro de castigo del Polaco Bogusz. América golea 3 – 0 al Toluca, los Diablos ni las manos metieron, Xolos pierde una ventaja de 2 – 0 y termina empatando con el Pachuca a 2 goles. Tigres se mete a la casa de los Rayos y logran ganar 2 – 1. León le gana a los Xolos 2 – 1 y siguen a la cabeza de la table e invictos en la Liga. Después de un fin de semana de despidos y estar en el ojo del huracán las Chivas salen de C.U. con la victoria de 1 – 0 frente a los Pumas. Querétaro le gana al Puebla 2 – 0. Los de la franja fallan un penalti. Monterrey gana 4 – 2 al Santos que le dio pelea en su casa, Sergio Ramos anota su primer gol en la liga Mx y sale ovacionado.

Atlas de ir perdiendo 1 - 0, remonta y termina ganándole al San Luis 3 – 1, una buena actuación de Uros Durdevic que mete 2 goles, y otro que despierta Gustavo del Prete que por fin anota su primer gol con los rojinegros, tres puntos muy buenos en un juego que el equipo viene de menos a más.

Una semana donde la guillotina estuvo activa, primero en Pumas donde Gustavo Lema es destituido y entra al quite Efraín Juárez, con Chivas entra con todo el cortadero de cabezas y todo lo que huele a español es removido, Pepe Meléndez entro a sacar el juego y están a la busca de un entrenador. Veljko Paunovic después de ganar su partido, sale del equipo la situación con sus jugadores era muy difícil sus actitudes de dictador no eran bien vista por sus equiperos, llega Guido Pizarro que es muy querido por la afición y los directivos.

Por eso estamos, como estamos

Al ver el desastre que ha sido el Atlas, estos últimos torneos. Hablando de las fuerzas básicas. Hay que ver cómo van en las divisiones menores y esto nos da un panorama del por qué se esta tan mal. Se tienen una de las mejores instalaciones de América, pero lamentablemente no producen jugadores.

Sub 23. Juegos Jugados 10, Ganados 1, Empatados 3, Perdidos 6, Goles a Favor 7, Goles en Contra 15. Lugar en la Tabla 16avo.

Sub 19. Juegos Jugados 10, Ganados 6 , Empatados 0, Perdidos 4 , Goles a Favor 19 , Goles en Contra 12 . Lugar en la Tabla 6to.

Sub 17. Juegos Jugados 7, Ganados 2, Empatados 2, Perdidos 3, Goles a Favor 11, Goles en Contra 14. Lugar en la Tabla 12avo.

Sub 15. Juegos Jugados 7, Ganados 3, Empatados 2, Perdidos 2, Goles a Favor 12, Goles en Contra 9, Lugar en la Tabla 5to Grupo de 9 Equipos.

Femenil. Juegos Jugados 9, Ganados 4, Empatados 1, Perdidos 4, Goles a Favor 18, Goles en Contra 16, Lugar en la Tabla 10mo.

Femenil Sub 19. Juegos Jugados 6, Ganados 1, Empatados 2, Perdidos 3, Goles a Favor 6, Goles en Contra 9, Lugar en la Tabla 13vo.

Partidos de Copa de Campeones Concacaf Octavos de Final Juegos de Ida

Martes 4 de Marzo

Cincinnati vs Tigres 5.30 pm, Pumas vs Liga Deportiva Alajuelense 7.30 pm

Miércoles 5 de Marzo

Chivas vs América 7.30 pm, Seattle Sounders vs Cruz Azul 9.30 pm, White Caps. vs Monterrey 9.30 pm

Juegos de Ida Octavos de Champions League

Martes 4 de Marzo

Club Brujas vs Aston Villa 11.45 am, Real Madrid vs Atlético de Madrid 2.00 pm, PSV vs Arsenal 2.00 pm, Dortmund vs Lille Olimpique 2.00 pm

Miércoles 5 de Marzo

Feyernoord vs Inter 11.45 am, Bayern vs Leverkusen 2.00 pm, Benfica vs Barcelona 2.00 pm, PSG vs Liverpool 2.00 pm

Jornada 11 Liga MX

Viernes 7 de Marzo

San Luis vs Juárez 7.00 pm, Tigres vs Querétaro 7.00 pm, Puebla vs Pumas 9.00 pm

Sábado 8 de Marzo

Toluca vs Necaxa 5.00 pm, Pachuca vs Mazatlán 7.00 pm, Cruz Azul vs Monterrey 7.05 pm, Guadalajara vs América 9.05 pm

Domingo 9 de Marzo

Santos vs León 5.00 pm, Tijuana vs Atlas 9.00 pm

Boletos para el Mundial 2026 Estadio “Guadalajara”

Toda una polémica ha causado la venta de los boletos para el mundial 2026 en esta ciudad, ya que mucha gente nos inscribimos en la página de la FIFA, para salir sorteados y así obtener los ansiados boletos, pero resulta que se ha corrido el rumor que dichos boletos ya fueron asignados y que la reventa ya los tienes. Será verdad será mentira, así se cotizaron.

Palco para 12 personas "3 millones de pesos" para los cuatro partidos, Categoría Hospitality 1 juego costaría $25,000 a $30,000. Categoría 2 $17,000 a $19,000 también por 1 juego, Categoría 3 $10,000 a $12,000. Categoría 4 $5,000 a $7,000 por 1 partido.

Hay que tomar en cuenta, que todavía no se sabe que equipos jugaran en esta sede, solo uno de ellos será nuestra selección nacional.

El estadio Akron cambiaría de nombre porque no se permiten nombres comerciales por la FIFA, por eso sería Estadio Guadalajara.

Por otro lado, en los Estados Unidos y Canadá ya están disponibles los boletos para el mundial, en la paginas oficiales de reventa de ambos países, para el primer partido de los Estados Unidos 12 de Junio 2026, obvio sin conocer su rival, el boleto más barato es de $ 16,850 pesos y el más caro $ 56,000 pesos. Para el 2do partido de USA 19 de Junio, $ 24,800 el más barato y $ 97,000 el más caro. Se están vendiendo las localidades, los boletos te los darían después.

Casos y cosas del futbol

Los 10 Jugadores con más títulos en toda la historia del futbol

Los títulos logrados con Selecciones y Equipos en diferentes ligas y Torneos, Mundiales y Copas

Leonel Messi (Argentino) 48 Títulos

Dani Alves (Brasileño) 43 Títulos

Andrés Iniesta (Español) 38 Títulos

Gerard Pique (Español) 38 Títulos

Maxwell Scherrer Cabelino (Brasileño) 37 Títulos

Sergio Busquets (Español) 36 Títulos

Ryan Giggs ( Gales) 36 Títulos

Cristiano Ronaldo (Portugués) 35 Títulos

Angel Di María (Argentino) 35 Títulos

Kenny Dalglish (Reino Unido) 35 Títulos

Los 10 + 1 Jugadores Mexicanos con más títulos

Rafael Márquez 21 Títulos

Hugo Sanchez M 19 Títulos

Sabas Ponce 18 Títulos

Cristóbal Ortega 15 Títulos

Alfredo Tena 14 Títulos

Nery Castillo (Nacionalizado) 11 Títulos

Jonathan dos Santos 9 Títulos

Raúl Jiménez 7 Títulos

Jesus Corona 7 Títulos

Javier Hernández 6 Títulos

Andrés Guardado 5 Títulos

Con la llegada a nuestro Futbol de 2 grandes figuras del balompié mundial; Sergio Ramos y James Rodríguez. Ambos llenaron sus estadios en su presentación ante sus aficiones. Les comparto lo siguiente:

Presentaciones con más asistencia en la historia del Futbol

Zlatan Ibrahimovic. Jugador Sueco a su llegada al Barcelona en 2009. 55,000 Aficionados.

Thiago Emiliano da Silva. Brasileño cuando llega al Fluminense en 2024. 55,000 Seguidores.

Edén Hazard. Futbolista Belga que llego en 2019 al Real Madrid llevando a 50,000 gentes al estadio.

Fernando Torres. Jugador español en 2015 llega al Real Madrid, fueron 45,000 aficionados a su presentación.

Carlos “Apache” Tevez. Argentino llevo 45,000 fans a su llegada al Boca Juniors en 2015.

Cristiano Ronaldo. Portugués metió a 80,000 aficionados en su llegada al Real Madrid en 2009.

Kylian Mbappé. Jugador francés en su reciente llegada en el 2024, lleno el estadio con 75,000 seguidores.

Diego Armando Maradona. Argentino, en su llegada al Club Napoli en Italia en 1984 llevo a 65,000 seguidores.

Neymar da Silva Santos Júnior. Cuando llegó al Club Barcelona en 2013 este Brasileño lo hizo ante 57,000 seguidores.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaka. Brasileño cuando arriba al Madrid en 2009 lo hizo ante 55,000 Madrileños.

Futbolistas Mejores Pagados en 2024

Cristiano Ronaldo (Portugués) juega en el Al-Nassr F. C. $ 285 M USD.

Lionel Messi (Argentino) Inter de Miami $ 135 M USD.

Neymar da Silva (Brasileño) Santos F.C. $ 110 M USD.

Karim Benzema (Frances) Al-Ittihad Jeddah $ 104 M USD.

Kylian Mbappe (Frances) Real Madrid $ 90 M USD.

Erling Haaland (Noruego) Manchester City $ 60 M USD.

Vinicius Jr José Paixão de Oliveira (Brasileño) Real Madrid $ 55 M USD.

Mohamed Salah Hamed ( Egipcio) Liverpool F.C. $ 53 M USD.

Sadio Mane ( Senegalés) Al-Nassr F. C $ 52 M USD.

Kevin De Bruyne (Bélgica) Manchester City $ 39 M USD.

Las 10 Mejores Ligas de Futbol del Mundo 2024

Serie “A“ Liga Italiana 1er Puesto con 1,992 Puntos.

La Liga. Liga Española 2do Puesto con 1,885 Puntos.

Premier League. Liga Inglesa 3er Puesto con 1,871 Puntos.

Brasileirao Serie A Brasileña. 4to Puesto con 1,859 Puntos.

Bundesliga. Alemania, 5to Puesto con 1,606 Puntos.

La Primera División Argentina. 6to Puesto con 1,184 Puntos.

Liga Portugal. 7º Puesto con 1,170 Puntos.

Ligue 1. Francesa, 8avo Puesto con 1,125 Puntos.

Júpiter Pro League de Bélgica, 9no Puesto con 1,096 Puntos.

Eredivisie, Paisas Bajos. 10mo Puesto con 1,015 Puntos.

En el 2024 la Liga del Futbol Mexicano estaba entre el puesto 18 al 20.

Máximos goleadores en el 2024 en todas las ligas

Viktor Gyökeres ( Suecia ) Club Sporting de Lisboa 62 Goles en 63 partidos.

Erling Haaland ( Reino Unido ) Manchester City 49 goles en 59 partidos.

Harry Kane ( Reino Unido ) Bayern Munich 46 goles en 57 partidos.

Cristiano Ronaldo ( Portugal) Al Nassr F.C. 43 goles en 51 partidos.

Robert Lewandowski ( Polaco ) FC Barcelona 42 goles en 62 partidos.

Wu Lei ( Chino ) Shanghai Port 42 goles en 44 partidos.

Jonathan David ( Canadiense ) LOSC Lille 40 goles en 63 partidos.

Ayoub El Kaabi ( Marruecos ) Olympiacos 40 goles en 62 partidos.

Y que siga, rodando el balón.